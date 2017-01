Palladium Hotel Group de Punta Cana recibe el distintivo de Campeón Medioambiental 2016

El turoperador TUI Alemania hizo entrega en Fitur del reconocimiento de TUI Campeón Medioambiental 2016 a los cuatro hoteles que existen dentro del complejo hotelero de Palladium Hotel Group en Punta Cuna, compuesto por Grand Palladium Punta Cana Resort and Spa, Grand Palladium Bávaro Resort and Spa, Grand Palladium Palace Resort Spa and Casino, así como su marca Premium, The Royal Suites Turquesa.

El distintivo otorgado al complejo de Palladium Hotel Group en Punta Cana lo recogieron la subdirectora general de Palladium Hotel Group, Carmen Matutes, y el jefe de Ventas y Marketing de Palladium Hotel Group, Sergio Zertuche, durante el evento de Fitur celebrado en Madrid.

El premio, que TUI otorga desde el año 1996, reconoce a los hoteles "que trabajan particularmente duro para proteger el medio ambiente y ejercer su responsabilidad social". De hecho, se valoran aspectos como la planificación de la sostenibilidad, los beneficios sociales y económicos para las comunidades locales, la mejora del patrimonio cultural y la reducción de los impactos negativos sobre el medioambiente. Para poder optar al distintivo los hoteles deben tener un Certificado de Sostenibilidad válido reconocido por el Consejo Mundial de Turismo Sostenible (GSTC). Junto a la evaluación por parte de auditores en este reconocimiento también se tiene en cuenta la opinión de los clientes sobre el rendimiento medioambiental del hotel.

De esta forma, el objetivo del turoperador con esta etiqueta es mejorar la conciencia de los hoteleros y su compromiso con la sostenibilidad, así como acreditar el compromiso ambiental y social de los establecimientos.