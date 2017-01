«Ayudamos a gente en la calle a la que se le ha diagnosticado un cáncer»

El trabajador social Francisco Naranjo forma parte de la Asociación Pitiusa de Ayuda aAfectados de Cáncer (APAAC) desde su puesta en marcha el 18 de octubre de 2015. Tiene experiencia en el trabajo con los enfermos de cáncer ya que formaba parte de la antigua plantilla de la Asociación Española contra el Cáncer y también estuvo en el Ibsalut.

¿Por qué se puso en marcha APAAC?

__La junta creía y cree que existe una necesidad en la isla de Ibiza de tener una asociación que velara por los intereses y ofreciera ayuda a la gente de aquí, teniendo en cuenta las características y las necesidades especiales que tenemos respecto a otras islas o a la península.

¿Qué necesidades hay?

__La insularidad ha sido un punto importante. Durante mucho tiempo se ha luchado para que todos los tratamientos a nivel de salud se dieran aquí y poco a poco se van consiguiendo cosas. Un gran paso ha sido el tema de la radioterapia. Los integrantes de la junta son personas que han luchado para que hubiera la radioterapia. Queda mucho por recorrer. Se siguen haciendo diagnósticos e intervenciones fuera de Ibiza. Además de la insularidad, el tema de la vivienda es un hándicap que preocupa bastante. En una isla que se trabaja en temporada y en invierno mucha gente no trabaja, esa situación influye cuando te diagnostican un cáncer en plena temporada. ¿Qué haces? En invierno estás de baja y no puedes incorporarte al trabajo o no puedes buscar empleo.

¿Cómo se puede solucionar esta situación?

__En el tema de la vivienda deberían implicarse más las instituciones públicas. Cuando le diagnostican cáncer a una persona es muy probable que los ingresos disminuyan. El precio de la vivienda es muy alto y muchas veces se encuentran en situaciones en las que no pueden hacer frente a lo que supone el gasto del alquiler de una vivienda. No sólo eso, hay familiares que tienen que dejar de trabajar para ocuparse de la atención de un enfermo. Eso afecta realmente grave. La falta de alquileres para residentes es también un problema. Nos encontramos con personas en la calle sin hogar a la que diagnostican un cáncer.

¿Habéis tenido casos?

__Sí, bastantes. De hecho, es un problema añadido. Una persona que está en la calle no reúne las condiciones ideales para poder recibir un tratamiento oncológico de calidad. Estas en la calle, a la intemperie y pasas frío, viento, lluvia, o sol. Son tratamientos bastante complicados que requieren una cierta comodidad. Nos hemos encontrado con bastantes casos. Trabajamos en coordinación con servicios sociales y valoramos la situación de las personas. Nosotros les hemos dado atención pero es extremadamente complicado porque entra en juego lo económico, porque no es fácil ni barato acceder a una vivienda y faltan. Gracias a dios, a todos los que han llegado aquí se le ha dado la oportunidad de acceder a una vivienda, por lo menos el tiempo en el que ha estado en tratamiento.

¿Qué le aporta APAAC?

__Siempre digo que es vocacional. Te tiene que gustar. A nivel personal este trabajo y, sobre todo, las personas con las que trabajo me aportan mucho porque me enseñan lecciones de vida muy importantes.

¿Cómo es su jornada laboral?

__Me ocupo en esencia del programa de atención social. Tenemos un convenio con el Ibsalut y estamos en Oncología y Cuidados Paliativos de Can Misses. Me encargo de talleres ocupacionales, formación del voluntariado que está en el hospital de día. Es una jornada bastante movida y tenemos mucho trabajo.

Hace un año se puso en marcha la radioterapia, ¿cuál es el siguiente recurso que se necesita en Ibiza?

__Se están poniendo en marcha varios y uno de ellos, muy importante, es la prevención y rehabilitación del linfedema para mastectomizadas. Es una dolencia crónica que necesita un tratamiento continuado al tiempo.

Dicen que la unión hace la fuerza pero en Ibiza hay cuatro asociaciones contra el cáncer. ¿Hay colaboración?

__Con Ibiza y Formentera contra el Cáncer es muy buena la colaboración. Elena Torres hace una función bastante buena. La unió hace la fuerza pero creo que cada uno hace una función bastante diferenciada.

¿Cómo contribuyen que personajes como Bimba Bosé visibilicen el cáncer?

__De manera muy efectiva, porque el cáncer sigue siendo un tabú. Para el resto de la población que no conoce la enfermedad genera miedo e incertidumbre. Es bastante bueno que personas con fama hagan esto visible.

DATOS

- Sede en la Plataforma Sociosanataria, calle Madrid, 52 Ibiza

- Contacto, apaac.es, info@apacc.es o llamando al 628219175

- Actividades: Atención psiconcológica y social, prevención y rehabilitación del linfedema, talleres ocupacionales, voluntariado y campañas de prevención.

- Para realizar su aportación en la propia sede o a través de la cuenta del Banco Sabadell IBAN ES98 0081 0622 03 0002191921