Todo por la tradición

Más de 700 personas se dieron cita durante la jornada de ayer en las instalaciones del CEIP Can Coix con el objetivo de celebrar la II Jornada Pagesa Solidària. Una cita que arrancó el año pasado con el objetivo de «promocionar las tradiciones ibicencas para que no se pierdan, para que los niños las conozcan y la gente joven pueda saber todo lo que se hacía antes que poco a poco se va perdiendo», así lo resumió la creadora y organizadora del evento, la maestra de Infantil del colegio Can Coix, Meritxell Martín.

Y en el cartel multitud de actividades: para los más pequeños, paseo en carro, bitlles, castells, tir amb bassetja, pinta caras y juegos populares. Además, concursos de platos típicos, peso justo o juegos populares y actuaciones de Capgrossos i Tambors de la Associació 8 d’Agost y después de ball pagès i sonadors, con representación de todas los grupos del municipio. Un evento al que si acudías vestido de pagès, al menos con tres prendas, tenías premio.

No faltaron los artesanos que mostraron durante el día su manera de realizar las labores, entre los que se encontraban Pepa y Pep. Él trabajando el esparto crudo y ella realizando botones para la camisa pagesa. «Nos han invitado porque conocemos a profesores y saben que nos gustan nuestras cosas», explicaban. Cestos, senallons y demás labores que «actualmente tienen muy poca salida en el mercado, casi todo ha sido sustituido por el plástico ya que por ejemplo, uno de mis cestos puede suponer unas 60 horas de trabajo, sin contar con el tiempo que empleamos en ir a buscar el esparto a la isla de s’Espartar y después prepararlo durante más de un mes antes de poder empezar a trabajarlo», decía Pep. «Es una afición de jubilado», justificaba risueña Pepa a la vez que añadía que «entretiene mucho, te olvidas de todo y ayuda a pasar muchos ratos».

Una gran fiesta de las tradiciones ibicencas la que se vivió ayer en el CEIP Can Coix en la que, como no podía ser de otro modo, la buena comida y las recetas tradicionales no faltaron. La frita de porc fue una de las grandes protagonistas de la jornada, que, a cargo de los restaurantes S’Avaradero y Es Ventall y sus cocineros y gracias a diferentes carnicerías del municipio, empleó cerca de 80 kilos de carne.

Tampoco faltó el dulce, una gran parada con todo tipo de pasteles, bizcochos y repostería tradicional ibicenca como orelletes, greixonera, cocas de pimiento, etc. que entraban en un concurso para premiar la mejor receta. Todo ello cocinado entre las madres de los alumnos de 6º y organizado por miembros de la APIMA, como Ana Vanesa que opinaba que «se tendrían que hacer más cosas de este tipo porque me gusta mucho recordar las y, además, es muy divertido».

Un evento solidario en el que la entrada tuvo un precio de un euro por persona y estaba destinada a los alumnos de 6º y su viaje de fin de etapa. En cuanto a la demás recaudación, proveniente de los distintos platos típicos, algunas actividades y rifas a precios populares, irán destinados a la Asociación de Asperger de Ibiza y Formentera. «El año pasado conseguimos reunir poco menos de 4.000 euros que fueron destinados a otra asociación y este año, pendientes de finalizar el recuento, calculamos una cantidad parecida», dijo Martín.