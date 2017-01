El PP asegura que el Govern balear «nos ha robado la cartera» con el impuesto turístico

En Ibiza siguen arreciando las críticas al Govern por el reparto final de la primera convocatoria del impuesto del turismo sostenible, en la que ninguno de los proyectos presentados por los ayuntamientos baleares ha conseguido financiación, mientras que sí habrá dinero procedente de la ecotasa para la interconexión de la desaladora de Santa Eulària con el anillo hidráulico, un proyecto que ya estaba previsto que Abaqua llevara a cabo. «Al final, al proyecto de la desaladora le han dado la vuelta y, como siempre, nos han robado la cartera», afirmó ayer el portavoz del Grupo Popular en el Consell d’Eivissa, Mariano Juan.

El conseller del PP, además, confió en que el otro proyecto destinado a Ibiza, el que prevé la adecuación de una vía cívica para poder llegar a pie hasta la playa de ses Salines, «no sea el mismo que el que está financiado con fondos estatutarios por valor de 1,8 millones de euros».

Quien también se quejó del reparto de la ecotasa fue el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Carraca, contrariado por la no inclusión de la construcción de una nueva depuradora en Portinatx. «Nos tendremos que sentar y plantearles qué quieren hacer con la depuradora porque estamos asumiendo una competencia que no es nuestra sino del Govern, no me parece correcto que tiren balones fuera», señaló el edil de Sant Joan.

Carraca apuntó que el Govern «ha hecho unas bases a su imagen y semejanza» y destacó que en la Felib «hay un malestar generalizado porque han pasado olímpicamente de los proyectos municipales». Además, el alcalde de Sant Joan insistió en que Abaqua «es una entidad con un presupuesto propio y que recauda impuestos sobre el agua, como el canon de saneamiento; por lo que tendría que ser suficiente para toda la gestión del agua, si no hay algo que falla».

Por su parte, el alcalde de Sant Josep, el socialista Josep Marí Ribas, afirmó que no le parece bien que no se haya aprobado ningún proyecto municipal, «pero espero que en los próximos años vaya mejor». Agustinet se mostró a favor de que el Govern conecte la desaladora de Santa Eulària con el anillo hidráulico «después de los cuatro años de sequía con el PP en la pasada legislatura, en la que no se hizo nada».

Otro al que le hubiera gustado que los ayuntamientos hubieran tenido más presencia en el reparto es el alcalde de Vila. Rafa Ruiz apuntó ayer que «entendemos que se ha dado una prioridad coherente y sensata. La próxima edición seremos mas contundentes para que la voz de la ciudad de Ibiza se tenga en cuenta».

LA NOTA

Socialistas y populares, a la greña en Santa Eulària

El PSOE de Santa Eulària tildó ayer de «lamentables» las declaraciones a este rotativo del alcalde, Vicent Marí, en contra del reparto de los fondos de la ecotasa para la interconexión de las desaladoras, cuando es un proyecto «absolutamente necesario» y que el PP tuvo «paralizado» durante cuatro años, según el PSOE. Desde el equipo de gobierno señalaron que son «una muestra más de la sumisión y defensa de los intereses personales y de partido en el PSOE. Y concretamente de Vicent Torres Benet, quien como representante del Consell en la Comisión ha agachado la cabeza ante una adjudicación que sólo sirve para financiar compromisos que el Govern ya tenía la obligación de ejecutar.