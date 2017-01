El dispositivo de ola de frío se desactiva aunque siguen las bajas temperaturas

El dispositivo de ola de frío para la gente sin techo ya se ha desactivado aunque las temperaturas siguen bajas, pero no está considerado como ola de frío. De hecho, en la reunión de ayer de la Mesa contra la Exclusión Social se abordó el trabajo realizado por los diferentes organismos durante el dispositivo de ola de frío. «Valoramos la buena coordinación y el buen funcionamiento», dijo el delegado episcopal de Cáritas, Miguel Ángel Riera. «Sigue haciendo frío y ves que hay gente en la calle. No podemos atender de una manera directa algo para lo que no estamos preparados. Se ha llevado adelante con los voluntarios y con recursos de cada uno. Ahora estamos con frío de invierno, no es ola de frío. Por desgracia, no podemos mantener esta situación provisional», dijo Riera. Cáritas es una de las entidades sociales que han colaborado. De hecho, han participado Voluntarios de Cáritas, Cruz Roja y el grupo de Voluntaris d’Eivissa, coordinados con el departamento de Bienestar Social de Ibiza. Medio centenar de personas que viven en la calle fueron atendidas mientras estuvo en marcha el dispositivo de ola de frío.

Para el próximo aviso de ola de frío se activarán los pisos del antiguo edificio de Carreteras que ha cedido el Consell hasta marzo para alojar a personas que se encuentran en la calle. Durante estos diez días se habilitó un local junto a la parroquia de Santa Creu.

Otra de las cuestiones que la Mesa de la Exclusión Social abordó en su reunión de ayer fue el funcionamiento de la mancomunidad de servicios sociales que regirá el centro de baja exigencia Es Gorg. «Se trata de agilizar los trámites burocráticos para que una vez esté construido Es Gorg se pueda poner en marcha», dijo ayer Miguel Ángel Riera, portavoz de la Mesa y delegado diócesano de Cáritas.

También hay consenso en que la gestión de Es Gorg salga a concurso público para su puesta en funcionamiento. «Es algo que tenemos claro los integrantes de la Mesa de la Exclusión», dijo Riera. La construcción y supervisión del funcionamiento del centro Es Gorg se realizará a través de la mancomunidad de servicios sociales y la gestión del día a día del centro se sacará a concurso.