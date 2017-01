Sa Coma: el PP quiere que pague el Govern

El Grupo Popular en el Consell d’Eivissa denunció la «nula voluntad» del equipo de gobierno por hacer cumplir los acuerdos adoptados en los plenos de la institución y que son aprobados por mayoría.

El portavoz Mariano Juan consideró que «cada vez se hace más patente la incompetencia del presidente del Consell para defender la institución que preside».

Sobre sa Coma, el PP cuestionó que la presidenta balear, Francina Armengol, «venga a hacerse la foto de un proyecto que pagaremos los ibicencos y no el Govern». En este sentido, Juan señaló que su partido ve con buenos ojos que la Escuela Oficial de Idiomas y la Escuela de Hostelería se instalen en el antiguo cuartel militar, «pero no que paguemos las obras con fondos propios porque no es una competencia propia del Consell».

Según destacaron los ‘populares’, en el próximo pleno del Consell pedirán que se haga cumplir el acuerdo para elaborar un plan de erradicación de serpientes.

En Educación, se solicitará una ubicación adecuada para el Consell Escolar Insular de Ibiza y el restablecimiento de la reducción horaria del presidente y la secretaria de la entidad.

Asimismo, entre otras cuestiones, los ‘populares’ han avanzado que preguntarán por el resultado de los análisis efectuados en la travesía de Jesús para detectar los defectos en su construcción y abordarán el calendario de actuaciones relativos a la carretera de Santa Eulària en 2017.

El PP preguntará además si está prevista la construcción de un nuevo acceso subterráneo al Cetis, tal y como establece el convenio suscrito entre el Consell y el Ayuntamiento.

De la misma manera, abordarán otros temas como la escoleta de Can Nebot, el Festival de Teatro Amateur Pedro Cañestro y el Consejo Sectorial de las Artes.