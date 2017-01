Planes para que el Gran Hotel Montesol «vuelva a ser una referencia de Ibiza»

El Gran Hotel Montesol convocó ayer a los medios de Ibiza para dar dos noticias. Por un lado su agenda de actividades gastronómicas y culturales para los próximos meses y, por otro, la confirmación de que la periodista Clara Courel se hará cargo de la comunicación tanto del hotel como del café. Con ello, la nueva dirección pretende que el establecimiento «vuelva a ser un punto de referencia de Ibiza» y al mismo tiempo «devolver el cariño» que siempre han recibido por parte de los ibicencos.

Así, a medias entre Courel y el gerente general del Gran Hotel Montesol, Eduardo Miquel, se desgranó un plan para instaurar en ambos lugares lo que la periodista llamó «la visión moderna del lujo, basada fundamentalmente en una sencillez sin grandes oropeles».

Agenda gastronómica

Primero hablaron de su agenda gastronómica semanal. Gracias a ella, cada martes se puede disfrutar de un plato distinto de cuchara al mediodía; los jueves de lo que han bautizado como ‘tardeo’ y que consiste en disfrutar desde las 18.00 a las 23.00 horas de una copa de vino o una caña y una tapa a 6 euros; los viernes de su Fiesta Natur, con cena y música con dj para bailar hasta las 02.00 horas; de los sábados de otra cena con dj y finalmente el domingo con El brunch del Montesol, de 12.00 a 17.00 horas y posteriormente con otro ‘tardeo’. En este sentido, Miquel destacó la gran variedad de platos que se ofrecen en el Café Montesol y que van desde el sushi, «una de las especialidades de nuestra cocina», a las sopas, pasando por las carnes, los pescados o los productos detox «para limpiar el organismo después de una semana intensa de actividad».

Además, Miquel anunció que durante los próximos meses se harán talleres interactivos de sushi o coctelería «para enseñar a los ibicencos que ahora los restaurantes y los bares son diseñadores de experiencias».

Por su parte Courel resumió los actos culturales para los próximos meses, tanto en el Gran Hotel como en el Café. Entre ellos habrá talleres de lectura y de pintura, presentaciones de libros y películas y exhibiciones de moda de diseñadores tanto de Ibiza como de la Península.

Exposiciones y cultura

Además, destacó las dos exposiciones que decoran las paredes de ambos establecimientos. La primera está compuesta por esculturas de Lorenzo Quinn, «con piezas tan emblemáticas como una huella dactilar que se ha convertido ya en uno de los nuevos símbolos del hotel», y la otra por obras del pintor ibicenco afincado en Menorca, Marc Jesús. Está última se podrá ver hasta el 31 de enero.

Finalmente, ayer también se anunciaron tres eventos para los próximos meses. Por un lado, y hasta el 31 de enero Gran hotel Montesol propone Ibiza «como destino de retirada de invierno con una experiencia que incluye yoga o meditación y menú detox elaborado por Josetxo Arrieta». La segunda es para el día de San Valentín, el 14 de febrero, y consiste en una cena romántica con una selección de platos con exóticos ingredientes de Ibiza. Y finalmente, Groove is in the heart... of Montesol, será una divertida fiesta ambientada en los años 80.