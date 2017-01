Para echar al fuego, butifarras de huevo

En estos días de frío en los que el gélido frente tormentoso procedente de Siberia está asolando buena parte de la península y de nuestras islas, se nos presentan jornadas propicias para disfrutar de la calidez del hogar y de las reuniones con la familia y los amigos. En estos días de cortante frío, nada nos invita más al recogimiento que el placer de gozar del calor de un buen fuego y de una sabrosa y suculenta comida elaborada pacientemente sobre sus candentes brasas.

Si son ustedes de esas afortunadas, por no decir privilegiadas, personas que cuentan en su casa con una acogedora chimenea alrededor de la cual congregarse cómodamente junto a sus amistades, no deberían dejar pasar la ocasión para organizar una buena torrada con la que llenarse el estómago y alimentar de paso sus espíritus con una agradable sobremesa de conversación con sus amistades y sus seres queridos. Si les está sonando bien la propuesta que les estamos planteando para este fin de semana, no duden en pasar por el Mercat Nou de Vila para avituallarse de viandas de buen género que le den vida con su chisporroteo a la candela de sus parrillas. Si tienen oportunidad de hacerlo, no dejen de deleitar su paladares con el sabor de unas deliciosas butifarras de huevo. Un producto exquisito para incluir en nuestra cesta de la compra que encontramos en la Charcutería Anita al precio de 10,95 euros el kilo.

«Todos los productos que tenemos aquí en el puesto son de una gran calidad, pero estas butifarras de huevo, que vienen ya cocidas, son una delicia tanto si se consumen al natural, en cualquier tipo de guiso o hechas a la brasa», explicó Ana Hormigo, propietaria de la parada.

Boquerones en vinagre

En caso de que prefieran optar por meter en su cesta de la compra algo de pescado para llevarse a casa, en el Mercat Nou de Vila las posibilidades se multiplican con un inmenso abanico de posibilidades a la hora de elegir en los expositores aquello que busquemos y con precios que ponen al alcance de nuestras manos pescados frescos de la máxima calidad.

Una buena opción para los que apreciamos las cosas sencillas y los sabores intensos son los boquerones en vinagre, una sabrosa elección que en Pescados Carmen Moya elaboran artesanalmente los jueves de cada semana y que, según aseguró la propia dueña del puesto, «se pueden adquirir también si nos los solicitan antes por encargo, ya que se nos terminan casi de inmediato».

Continuando con nuestro indagador paseo semanal por las paradas de las pescaderías del Mercat Nou, no podemos evitar fijarnos en algunas variedades que se nos antojan irresistibles para nuestra mesa, como es el caso de unos magníficos ejemplares de rafel para guisar que en Pescados Chorat ponen a nuestra disposición a 8,50 euros el kilo. Del mismo modo, en Pescados María Rosa nos dejamos seducir por unas excelentes colas enteras de rape, ya limpias, que hallamos a 22,90 euros el kilo, o si lo prefieren, por un rape entero que nos dejan por tan sólo 9,90 euros el kilo.

Y como no es cuestión irse del Mercat Nou de vacío en lo que se refiere a verduras y hortalizas, en la parada de Frutas y Verduras María Cardona nos agenciamos unas interesantes pencas de aromático apio que metemos en nuestra bolsa por 2,20 euros el kilo.