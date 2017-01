Leiva, Amaral y Amparanoia se suman al festival ibicenco Sueños de Libertad

La tercera edición del festival ibicenco Sueños de Libertad completa su cartel con estrellas de la música nacional e internacional. Leiva, Amaral, Amparanoia, El Kanka, el dúo vasco Niña Coyote & Chico Tornado y la banda californiana Fantastic Negrito son los últimos en sumarse a este evento musical que se celebrará los días 20, 21 y 22 de abril en el Teatro Regio y en la playa de s'Arenal, en Sant Antoni.

La banda madrileña Leiva viajará a Ibiza para presentar su nuevo disco, Monstruos, que tantos éxitos está cosechando por donde pasa. En el paronama nacional también visita la isla nada menos que Amaral, que inaugurará la noche con un concierto acústico en el Cine Regio.

Otra de las sorpresas en el cartel del próximo festival ibicenco es la asistencia de Amparanoia, que regresa a los escenarios para celebrar los 20 años de la publicación de su primer disco, El Poder de Machín. Por otra parte, el artista malagueño Zenet también presentará su nuevo disco, Si Sucede, que está recibiendo muy buenas críticas. Por si no fuera suficiente, el festival también contará con el cantautor El Kanka y el dúo vasco Niña Coyote & Chico Tornado que subirán por primera vez a los escenario de la isla.

La nota internacional irá de la mano de la banda californiana Fantastic Negrito, nominados a los Grammys 2017 como mejor álbum de blues contemporáneo por The Last Days of Oakland.

Para aquellos que decidan asistir y disfrutar de buena música, deberán darse prisa para hacerse con los últimos tickets. El abono de tres días, que cuesta 40 euros, estará a la venta hasta esta noche, y a partir de mañana este ticket subirá a los 45 euros. Las entradas pueden adquirirse a través de la web Ticketea.

https://www.ticketea.com/entradas-festival-suenos-libertad-2017/