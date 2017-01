Regreso a las aulas en el IES Balàfia

El IES Balàfia ha vuelto hoy a la normalidad. Tras dos días en los que se tuvieron que cancelar las clases al romperse la caldera del sistema de calefacción del instituto, los alumnos de este centro de secundaria regresan a las aulas con un poco más de calor a diferencia de los anteriores días en los que no subió de los 10 grados.

Durante los días en los que estuvo averiado el sistema de calefacción, la dirección del centro recomendó a las familias que no llevaran a sus hijos al centro de secundaria hasta que los técnicos no reparasen la caldera. De los 479 alumnos matriculados, durante los días de frío sólo asisitieron alrededor de seis pero se vieron obligados a no avanzar materia de las asignaturas por la ausencia de la mayoría de los estudiantes.