La alta costura de la moda ibicenca se exhibe en Madrid

La fiesta de la moda Adlib, celebrada anteanoche en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid, sirvió para dar a conocer una de las noticias más esperadas por el sector: la Pasarela Adlib 2017 se celebrará el tercer fin de semana de mayo (19 y 20) en el puerto de Ibiza, un escenario privilegiado en el que la postal más reconocible de la isla, la fachada marítima y la ciudad vieja de Dalt Vila, se vestirá con los mejores diseños de la moda ibicenca. La Pasarela Adlib 2017 promete ser «la más espectacular de la última década», tal y como destacó la periodista Marta Robles durante la presentación.

Durante el evento se dieron a conocer las nuevas tendencias de los diseñadores ibicencos, exultantes en una noche que contó con rostros conocidos del papel cuché y la pequeña pantalla, además de empresarios y políticos de nuestra isla.

Los actores Álex Adrover y Ana Fenrández, el expiloto Ángel Nieto, el diseñador de interiores Luis Galliusi y otras celebridades como Anthony Blake, María Castro, Marina Castaño, Maite de la Iglesia, Óscar Higares o Patricia Montero respaldaron a los maestros de ceremonia del evento, la vicepresidenta del Consell d’Eivissa Marta Díaz y el relaciones públicas Carlos Martorell.

Durante el acto también se presentó el catálogo que resume el trabajo de 28 diseñadores Adllib y que está protagonizado por tres conocidas blogueras de moda de Ibiza: Mónica Flaquer, de Loving my steps, Anita Moreno, de Dress to Impress, y Natalia Aestene, de On Ibiza Clouds.

La presencia de modelos de prestigio hizo que el photocall fuera el eje de diversión de la gala. Nadie quiso perder la oportunidad de posar junto a profesionales de las pasarelas, vestidos además con los mejores trabajos de los diseñadores ibicencos. La fiesta estuvo amenizada por la música del prestigioso deejay Sebastián Gamboa y sirvió como punto de encuentro para agentes y empresarios turísticos, figuras de la política insular y representantes de la moda tanto ibicenca como nacional. Entre los ausentes, el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, aquejado por varias dolencias tras una maratoniana jornada en Fitur.

La celebración fue, no obstante, más austera que la del año pasado. El Consell cerró el grifo a la barra libre posterior al cóctel y muchos asistentes decidieron poner punto y final a la velada mucho antes de la medianoche.