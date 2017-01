Más cruceros en Vila, lanzadera al puerto de Ibiza y ‘pique’ por el Parador

La segunda jornada de Ibiza y Formentera en Fitur transcurrió entre reuniones de negocio, presentaciones y degustaciones de producto local, como espardenyes rellenas de sobrasada, patata con frita de pulpo y calamar o croquetas de bullit de peix, delicias que sólo unos pocos afortunados pudieron degustar junto a una copa de vino de la tierra.

La gastronomía fue uno de los puntos fuertes de la jornada, como también lo fue la presentación del Ibiza Gay Pride, que se celebrará del 14 al 17 de junio y que espera atraer a unos 4.000 visitantes.

En Fitur se avanzó ayer en el proyecto de movilidad que tiene el Ayuntamiento de Vila para implantar autobuses lanzadera desde los párquines disuasorios de la ciudad. «Estamos preparando una ciudad más amable, sobre todo para las familias, sin la utilización necesaria del coche y con más parques infantiles», destacó el alcalde Rafa Ruiz, quien explicó que el Consistorio trabaja junto al Consell d’Eivissa «en acabar las reformas, hacer los cambios de circulación y poder tener este implemento de bus lanzadera para consolidar el concepto de que aparcar en el centro es muy difícil».

Ruiz destacó además el aumento previsto en la llegada de cruceros al puerto: «Tenemos una previsión de crecimiento muy buena, con empresas de cruceros que han cuadruplicado las llegadas a nuestro puerto para este verano. Aunque tenemos como competencia el de Palma, en 2016 fuimos el quinto puerto en importancia y parece ser que este año podremos estar más arriba. Un consignatario que traía tres o cuatro cruceros va a traer este año 25 y no es el único».

Otro de los asuntos que el alcalde de Vila no quiso pasar por alto fue su pique en Twitter con el diputado popular José Vicente Marí Bosó a costa de la financiación autonómica y del futuro del Parador de Dalt Vila. «Supongo que Marí Bosó estará buscando la financiación. Falta tener el presupuesto para acabarlo. Que no venga el señor Bosó diciendo que tendremos 500.000 euros para acabar las fachadas, queremos tener el dinero para terminarlo porque será además el Parador más bonito de España, uno de los pocos con vistas al mar y el único con vistas a Formentera», señaló Ruiz. De momento, lamentó, no hay novedades sobre la licencia previa a la puesta en marcha de las obras.

Invierno

También realizó un balance de la segunda jornada en la Feria Internacional de Turismo de Madrid el presidente del Consell d’Eivissa. Vicent Torres destacó que la isla avanza en su objetivo de ganar visitantes en los meses de invierno tras conocer que entre octubre y diciembre la llegada de turistas creció un 26 por ciento. Solo en octubre, especificó, se produjo un incremento del 35% respecto al mismo mes del año anterior. Admitió, no obstante, que también hay aumentos previstos para los meses centrales del verano, en línea con el aumento del 7% experimentado en 2016.

Pero, sin duda, el momento álgido de la jornada llegó a media tarde con la presentación del Ibiza Gay Pride. El discurso de su organizador, Antonio Balibrea, y una espectacular puesta en escena encandilaron a los asistentes y a cuantos se cruzaron con la particular ‘carroza’ ibicenca. La defensa de los derechos del colectivo LGBT resultó también el mayor atractivo en lo que a la promoción turística de la isla se refiere.