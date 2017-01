Las goteras vuelven de nuevo a las instalaciones del Conservatorio de Ibiza

Las goteras volvieron ayer al Conservatorio de Ibiza a consecuencia de las filtraciones de agua procedentes de la estructura cada vez que llueve. Durante el día de ayer estuvo lloviendo, en ocasiones con mucha intensidad, por lo que volvieron a ver goteras. «Ahora se estaban secando las de diciembre y de nuevo vuelven las goteras», decían ayer desde el centro de estudios de música. El Conservatorio sufrió los efectos de las intensas lluvias de diciembre en el que incluso se inundó la zona del auditorio.

Las goteras se suman a la bajada de temperaturas registradas esta última semana que obliga a algunos profesores a llevar aparatos de calefacción ya que el sistema de calefacción central del Conservatorio no funciona desde que se puso en marcha el centro. De hecho, padres de alumnos expresaron su malestar por esta situación a través del buzón de sugerencias del Conservatorio. «Hace mucho frío en la sala de alumnos y hemos tenido que poner estufas. Algunas estaban en el centro pero otras las han traído los profesores». Algunos de los alumnos van clase provistos de gorros y guantes debido a las bajas temperaturas que hay en el centro de música al no funcionar la calefacción central.

El Conservatorio está a la espera de la reunión en la Conselleria d’Educació para conocer el resultado del informe elaborado por los arquitectos tras la visita realizada el pasado viernes las instalaciones del Conservatorio. El centro arrastra deficiencias en su estructura con filtraciones de agua cuando llueve como ha pasado estos días y también problemas de mantenimiento como es el caso de la calefacción que no funciona desde su puesta en marcha.