La moda Adlib presenta el primer catálogo on line de las Balears

La moda Adlib también estuvo ayer presente en la primera jornada de Fitur con la presentación del primer catálogo de moda on line de las Balears. La presentación, que corrió a cargo de la presentadora Marta Robles, tuvo lugar en la Fundación Carlos Amberes de Madrid. El catálogo resume el trabajo de 28 diseñadores Adllib y está protagonizado por tres conocidas blogueras de moda de Ibiza: Mónica Flaquer de Loving my steps, Anita Moreno de Dress to Impress y Natalia Aestene de On Ibiza Clouds. Según explicó la vicepresidenta Marta Díaz durante la presentación, estas blogueras «son mujeres que han hecho de la moda su pasión y de sus blogs sus espacios de difusión de nuestra industria». Durante la presentación, Marta Díaz remarcó que «la Moda Adlib cobra vida en todo tipo de personas con una sola condición: amarla, entenderla y sentirse libres» a lo que añadió el orgullo que supone representar esta tradición ya que «pocas tendencias del mundo de la moda son tan longevas y respetadas durante décadas como la nuestra». Una forma de entender la moda que este año busca fusionarse con la artesanía de la isla, incluyendo en los desfiles del próximo mes de mayo las espardeñas ibicencas tradicionales, reinterpretadas. En este sentido, la Pasarela Adlib 2017 se celebrará el tercer fin de semana de mayo (20 y 21) en el puerto de Ibiza y promete ser «la más espectacular de la última década», destacó la periodista Marta Robles durante la presentación.

El catálogo que se presentó ayer «reproduce a la perfección la esencia de nuestros diseñadores, que quieren vestir a todo tipo de mujeres y hombres y hacerles sentirse libres y guapos», destacó la vicepresidenta. Este proyecto, que ha sido reeditado después de diez años por el Consell d’Eivissa, reúne el trabajo de 28 diseñadores de la mano de tres blogueras de la isla para dar visibilidad a una moda que se puede vestir las 24 horas del día y durante todo el año.