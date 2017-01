Vila estrena un nuevo parque canino de 1.400 metros cuadrados en Can Misses.

El barrio de Can Misses de Vila ya cuenta con un parque canino en el barrio que dispone de más de 1.400 metros cuadrados para que los perros jueguen y hagan sus necesidades y que permanecerá abierto las 24 horas del día.

El parque canino se inauguró ayer con la presencia de la concejala de Medi Ambient del Ayuntamiento de Eivissa, Montse García, la responsable municipal del barrio de Can Misses, la concejala Carmen Boned y representantes de la asociación de vecinos de Can Misses, que llevaban varios años reclamando la construcción de esta infraestructura en un barrio eminentemente residencial como este.

El parque, situado junto a las piscinas de Can Misses, dispone de una fuente de agua adaptada tanto para los perros como para las personas, bancos para sentarse y una mesa con asientos incorporados para que los propietarios de los animales puedan descansar mientras sus mascotas juegan. Esta instalación ha costado más de 22.500 euros y se convierte en el segundo parque canino de la ciudad aparte del que ya está en funcionamiento en el barrio de es Viver. Asimismo, el pasado verano el Ayuntamiento de Vila habilitó un tramo de 360 metros de la playa de es Viver que los perros pueden utilizar a lo largo de todo el año.

La concejala de Medi Ambient destacó que el parque canino de Can Misses constituye la tercera infraestructura que la ciudad de Ibiza destina a los perros. También recordó que, de estas tres instalaciones, «dos se han puesto en marcha durante la actual legislatura y que la que ya existía se ha mejorado». «Esto demuestra el compromiso que el Ayuntamiento de Eivissa tiene con el bienestar animal», afirmó Montse García.

Por su parte, la concejala del barrio de Can Misses recordó que el parque canino era una demanda vecinal y que «como otras infraestructuras del barrio se le ha dado respuesta desde el Ayuntamiento».

Carmen Boned también matizó que no se trata de un ‘pipi-can’ sino un lugar donde los perros pueden correr y jugar al aire libre de una manera controlada, ya que al estar vallado el recinto los animales no corren peligro de ser atropellados por algún vehículo.

Sergio Carrasco, tesorero de la asociación de vecinos de Can Misses, afirmó que están «muy contentos» de que hayan hecho este parque porque suponía «una petición desde hace tiempo, ya que en esta zona residencial hay muchos perros y no había un espacio donde poder llevarlos».

Desde el Ayuntamiento de Eivissa, señalaron en un comunicado que el parque canino dispondrá de un servicio de limpieza que se realizará todos los días al igual que la reposición de las bolsas para la recogida de excrementos de los perros instaladas en dispositivos en el interior de las instalaciones.