El PP considera que la norma que limita la construcción en rústico «es nula»

El PP de Eivissa presentó informó ayer de las alegaciones que han presentado a la norma territorial cautelar aprobada por el Consell d’Eivissa que limita la construcción de viviendas en suelo rústico, un cambio normativo que consideran «nulo de pleno derecho» porque ha sido adoptada por un órgano no competente. «Es nula de pleno derecho porque sólo se puede acordar una norma territorial cautelar si simultáneamente o con posterioridad se ha iniciado el proceso de modificación del PTI y nosotros consideramos que esto no se ha producido», afirmó el presidente de los ‘populares’ ibicencos, José Vicente Marí Bosó, quien explicó que el acuerdo de inicio de modificación del PTI lo tiene que tomar el pleno del Consell o el Consell Executiu, «y ninguna de estas cosas se ha producido».

Desde el PP consideran, además, que la modificación de la normativa urbanística insular «no está suficientemente motivada. Se dice que han pasado diez años de la modificación del PTI y que ha habido nueva normativa pero estos supuestos no son para modificar el PTI sino para revisarlo». Para Marí Bosó esta modificación también es «un fraude de ley porque la hacen sin tener ninguno de los informes que son necesarios para una modificación del PTI». En este sentido, el presidente ‘popular’ señaló que el equipo de gobierno ha modificado el PTI «al tuntún, sin hacer un diagnóstico de cómo ha evolucionado desde que se aprobó en 2005».

Según el PP, que ayer aportó datos sobre el número de licencias de obra nueva, reforma, ampliación y legalizaciones que se han llevado a cabo desde el año 2000 hasta el 2015, «se ve claramente una contención en las autorizaciones», apuntó Marí Bosó, quien añadió que «desde que esta gente ha empezado a marear la perdiz con este tema, las peticiones de licencia se han triplicado».

Marí Bosó destacó que el tiempo que llevan los progresistas gobernando en el Consell d’Eivissa y en el Govern «han sido 20 meses de parálisis y de políticas equivocadas». El presidente ‘popular’ afirmó que los cambios en materia urbanística durante esta legislatura han supuesto «efectos negativos» como la ralentización del crecimiento económico en el tercer trimestre de 2016, la menor reducción del paro o la menor creación de nuevos puestos de trabajo el año pasado.