La UIB asegura que la sede de Ibiza presenta una limitación de espacio

La coordinadora de estudios de grado de Educación Primaria de la sede de la UIB, Gema Tur, aseguró ayer que la nueva sede de la UIB «presenta alguna limitación; no tenemos espacio disponible en este edificio y lo buscamos en otro edificio que ya lo tienen», dijo en alusión a las quejas de alumnos de Magisterio acerca de que para hacer prácticas de laboratorio se han de desplazar al instituto de Santa Maria. Tur aseguró, además, que tampoco disponen de instalaciones de gimnasio y cuentan con un acuerdo con el polideportivo de Raspallar para hacer estas clases.

«Es obvio que en unos estudios de grado de educación primaria no podemos tener un espacio para cada cosa. Damos acceso a recursos que ya existen. Hacemos una optimización de los recursos y tenemos que ser responsables». Respecto al uso de recursos de prácticas como un terrario de juguete, aseguró que tiene el encargo del jefe departamento «de cubrir las necesidades de material fungible; está muy implicado en la dotación del material», pero desconocía que se recurriera a juguetes como terrarios. «Es un departamento implicado en dotar a las prácticas los recursos necesarios», dijo.

En cuanto a las quejas de alumnos por el uso de videoconferencia en estudios como el de Enfermería, Tur recordó que «se ha comprobado que no es una limitación para el aprendizaje y nos ha permitido existir». Dijo, además, que una de las características de la sede de Ibiza es que «son grupos pequeños, se da una calidad y hay opciones de diálogo frente a los grupos masificados».

Los alumnos pitiusos de Magisterio explicaron a PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA que, a diferencia de sus compañeros de Palma que van a un laboratorio «en condiciones», tienen que hacer las prácticas de laboratorio de la asignatura de Ciencia Experimental I en un instituto de Ibiza usando un terrario de juguete. Las quejas por la falta de recursos de la UIB pitiusa se extienden, además, a otros estudios, como en el caso de Enfermería que tiene cinco asignaturas que se cursan por videoconferencia. Los estudiantes se quejan, además, de que pagan lo mismo por la matrícula en Palma y no tienen los mismos servicios. Además, lamentaron que la biblioteca de la UIB haya estado cerrada durante las Navidades cuando los exámenes se adelantaron. De hecho, los estudiantes se quejaron ante el Consell de esta situación y la máxima institución insular abrió las salas de estudio del edificio polivalente de Cas Serres para que los estudiantes tuvieran sitio donde estudiar.