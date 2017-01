El local de Santa Creu seguirá abierto esta semana por las inclemencias del tiempo

La bajada de temperaturas ha obligado a mantener el refugio de las personas sin techo habilitado junto a la iglesia de Santa Creu a lo largo de esta semana. «Se va a seguir manteniendo e igual se alarga hasta el viernes. Ni esperábamos que fuera tanto tiempo», dijo ayer Gustavo Gómez, coordinador de Cáritas.

La falta de recursos en Ibiza para la gente de la calle ha obligado duplicar el esfuerzo de los servicios como los que ofrece el centro de día de Caritas, que permanece abierto todo el día. «Vienen a desayunar. Hay bastantes que se quedan. Por la tarde esperan hasta después de la cena para irse a Santa Creu», comenta Gómez. Aunque los cálculos iniciales era de una veintena de personas que pasaban por este centro, que se encuentra en la calle Carlos III que se encuentra junto al Centro de Acogida Municipal, la realidad es el que el número no baja de cuarenta. «Estamos hasta arriba». Cáritas pide chaquetas de adultos ya que es una de las prendas de abrigo más demandada.

Ante esta situación y dado el número de usuarios que se atiende, el concejal de Benestar Social de Vila, Joan Ribas, recordó ayer que «es imprescindible Es Gorg; ahora mucha gente se ha sorprendido que haya tantas personas en las calles. Hay gente que necesita ese recurso y seguirá hasta hoy. Seguimos las previsiones de la Aemet aunque la meteorología no es cien por cien fiable». Recordó que cuando esté en marcha Es Gorg no pasará «porque habrá profesionales, pero ahora la pega es que tenemos que tirar mano de voluntariado y no lo puedes exprimir demasiado porque tiene sus obligaciones».

Medio centenar de personas diferentes han sido atendidas durante el dispositivo de la ola de frío. «No hemos cogido filiaciones de ninguno pero la cifra aproximada son unas 50 personas diferentes. Muchos han repetido», añadió el concejal.

La apertura del local para dormir se basa en el protocolo de ola de frío establecido por la red de inclusión social que esta formada por el ayuntamiento de Ibiza, Cáritas, Ibsalut y Cruz Roja, que contempla que a partir de una sensación térmica de cinco grados se establecerán unas medidas que consisten en buscar un local donde poder acoger a la gente que pasa la noche en la calle y que ira a Es Gorg cuando esté en marcha.