Gregorio Martínez: «Siento mucha alegría por haber dado un premio tan grande»

Quizás no haga tanto ruido como el Gordo del sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, pero para los vecinos de Sant Antoni agraciados el pasado sábado 14 de enero con el Sueldazo de la ONCE de 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años, a buen seguro que recibir dichos premios les habrá resultado igual de emocionante y de excitante.

El agente vendedor de la ONCE Gregorio Martínez del Pozo se ha convertido ya en un ángel de la suerte para todas las personas de la localidad portmanyina a las que ese día tocó con su varita de la fortuna y les vendió un cupón premiado con ese Sueldazo de 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años, además de repartir 39 cupones más, agraciados con 20.000 euros cada uno, repartiendo así otros 780.000 euros más. En total, Gregorio ha repartido 2.280.000 euros en premios en la calle Ample y por el Passeig de Ses Fonts de Sant Antoni de Portmany.

En este sentido, Gregorio, que es una persona con discapacidad que lleva cinco años trabajando para la ONCE y repartiendo ilusión cada día a pie de calle, se mostró tremendamente emocionado al enterarse de que él había sido el encargado de traerles la fortuna a muchos de sus vecinos y clientes habituales.

«Siento mucha alegría y estoy muy contento por haber dado un premio tan grande para la gente de Sant Antoni. Desde que trabajo como vendedor para la ONCE es la primera vez que doy un premio tan importante. El primer año repartí 10 cupones a 500 euros cada uno, pero nunca he dado algo como estos premios con cantidades tan gordas», aseguró Gregorio.

Al preguntarle si alguno de los afortunados se ha puesto en contacto con él para agradecérselo, Gregorio señaló que «algunas personas a las que conozco aún no se lo creen y al verme han empezado a llorar conmigo de la felicidad que sienten, igual que lo hago yo por todos ellos. El afortunado del premio grande de la serie no sé quién es. Se lo habré vendido yo, pero no creo que salga para decirme nada. Es algo que no me importa porque tampoco espero recibir nada de nadie».

Los cupones de la ONCE se comercializan a través de los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y en los establecimientos autorizados.