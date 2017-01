Crecen las peticiones para el refugio de los sin techo que permanecerá abierto hasta hoy

Las peticiones para dormir en un techo cubierto han ido aumentando desde que se activó el dispositivo de ola de frío. El viernes fueron cinco las personas que durmieron en el local habilitado en la iglesia de Santa Creu de Vila; hasta once llegaron a pernoctar la noche del sábado a domingo y aumentó hasta catorce el domingo por la noche. A esas hay que sumar las derivadas al albergue porque necesitaban higiene y las que pasaron por el centro de día. «Hemos atendido a unas 50 personas», dijo ayer el concejal de Benestar Social de Vila, Joan Ribas.

De hecho, tanto desde Cáritas como desde Vila calculaban que el número de personas que acudirían al local habilitado para dormir no serían más de ocho. «Esperábamos menos pero no hemos tenido problemas para atender a todo el mundo. Nadie se ha quedado sin ser atendido pero no nos ha sobrado nada», dijo Ribas.

De hecho, cree que la próxima alerta de ola de frío habrá más demanda. «Habrá más gente porque es un efecto de la situación coyuntural de la isla», dijo en alusión al problema de vivienda. «Hay gente que se ha tenido que ir de la isla. El problema sigue y es posible que en la próxima ola de frío tengamos que atender a más gente», apuntó.

El dispositivo de ola de frío seguirá en funcionamiento hasta mañana martes y su continuidad a lo largo de esta semana dependerá de las previsiones meteorológicas. «Estamos tirando de voluntarios y no queremos abusar de ellos», comentó Ribas acerca del personal que estos días colabora de manera desinteresada en ayudar en este dispositivo. Reitera que esta situación se resolverá con la puesta en marcha de Es Gorg, que tendrá su propio personal por lo que la gente sin techo tendrá una cama y comida los 365 días del año. «Es Gorg es un recurso imprescindible», insiste el concejal. Además, asegura que el centro de emergencia social cumpliría también otras funciones. «Si hubiera una catástrofe en Ibiza no tendríamos dónde ubicar a la gente. Es Gorg sería un recurso imprescindible para cualquier contingencia que pudiera haber», aseguró.

La red de inclusión social del Ayuntamiento de Eivissa, integrada por Cáritas, Cruz Roja, Ibsalut y los servicios sociales municipales de Vila, decidieron activar el dispositivo de ola de frío el pasado viernes para las personas sin techo.