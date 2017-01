Vara de Rey, a debate

Con la puesta en marcha de las obras de peatonalización del paseo de Vara de Rey, el Institut d’Estudis Eivissencs pidió al Ayuntamiento de Vila que recuperara de forma oficial el nombre tradicional con el que los ibicencos siempre lo han conocido: s’Alamera. Como respuesta, desde Can Botino han organizado una consulta telemática a través del portal de participación (participa.eivissa.es) entre los residentes en el municipio para conocer la opinión de los vileros al respecto. Y las opciones son dos: s’Alamera o Vara de Rey.

No obstante, y como en casi todos los aspectos de la vida, ha habido opiniones para todos los gustos. Y algunas de las personas que aparecen en este página echan de menos la opción que permita combinar ambos topónimos.

FANNY TUR / Exconsellera insular de Cultura

«Creo que es bueno recuperar topónimos originales y a mí me gusta más s’Alamera»

A mí me gusta más el nombre de s’Alamera y no es por menospreciar a Vara de Rey pero creo que es bueno recuperar los topónimos originales. En su día el Consell ya se propuso recuperar nombres antiguos y ahora el Ayuntamiento de Vila también lo está haciendo en las placas de algunas calles de Dalt Vila. Quizás en s’Alamera se podría recordar que aquella zona se conocía como sa Tarongeta. Lo que no veo viable a efectos postales es que el paseo tenga los dos nombres. Entiendo que en el contexto de finales del siglo XIX el descubrir que un militar de alto rango que había muerto en la guerra de independencia de Cuba había nacido en Eivissa fuese un motivo de orgullo para los ibicencos. De hecho, a mí la estatua no me molesta en absoluta y para mí es una obra artística de valor indiscutible y creo que tiene que seguir donde está.

PEDRO MATUTES / Hotelero

«Si nos ponemos revisionistas sólo quedarán Peppa Pig y los Teletubbies»

Creo que este tipo de encuesta binaria, el tener que escoger entre una u otra opción, me parece un mal planteamiento. El de Vara de Rey fue el nombre que escogieron nuestros bisabuelos y tenemos que asumir nuestra historia. El de s’Alamera es un nombre que amo, ¿por qué no nos quedamos con los dos? En Dalt Vila hay placas con calles en los que también pone el nombre antiguo y en Ibiza la gente siente los dos nombres como propios. Tengo claro que si Vara de Rey no hubiera sido militar y español este debate estúpido no se habría producido. Si a partir de ahora nos ponemos revisionistas y tenemos que quitar todos los imperialistas y militares de nuestras calles nos quedaremos con Peppa Pig y los Teletubbies. Me parece que abrir este debate es de político poco inteligente.

PERE VILÀS / Historiador e investigador

«En su momento se excedieron en ponerle Vara de Rey al principal paseo de la ciudad»

En el momento en el que pusieron el nombre de Vara de Rey al principal paseo de la ciudad que todavía no lo era pero que se intuía iba a serlo, creo que se excedieron un poco. Aquel hombre hizo una heroicidad que fue incluso reconocida, incluso, por los estadounidenses que lo mataron, ya que le rindieron honores. Pero eso de que era ibicenco... quizás técnicamente sí porque nació aquí pero a los tres meses se fue, nunca más volvió y estoy seguro que ni él sabía que era ibicenco. También es cierto que quitarle ahora el nombre después de tantos años me parecería excesivo, aunque si ahora se planteara qué nombre ponerle no le pondría el de Vara de Rey. Soy partidario de una solución ecléctica: Passeig de s’Alamera–Vara de Rey. Considero que entonces se pasaron pusiéndole el nombre de Vara deRey, aunque respeto su figura militar y todo lo que hizo, pero no se puede considerar que sea ibicenco por sólo haber nacido aquí.

Bernat Joan / Profesor y escritor

«Se tendría que llamar s’Alamera y Vila tendría que permitir que votaran todos los ibicencos»

Pienso que el paseo se tendría que llama s’Alamera y, además, yo lo habría hecho sin necesidad de consulta popular, aunque no me parece mal lo que se ha planteado. S’Alamera es el nombre tradicional, el que la gente le ha dado y creo que es el que toca. No tengo ninguna fobia a los militares pero creo que Vara de Rey ya tiene su monumento hecho por suscripción popular y no veo claro que el paseo tenga los dos nombres. El monumento forma parte del paisaje ‘vilero’, por decirlo de alguna manera, y no creo que éste sea incompatible con que el paseo lleve el nombre de s’Alamera. Aunque no estoy empadronado en Vila y, por lo tanto, no he podido votar, a mí no me parecería mal que en la encuesta propuesta por el Ayuntamiento pudiera votar toda la gente de la isla si es que Vila quiere ejercer de capital.