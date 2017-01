Vila solo ha renovado un 16% de los contenedores por el retraso en la construcción de la ‘gasinera’

Un total de 230 contenedores de la ciudad de Ibiza han sido renovados desde el mes de octubre, lo que supone solo un 16 por ciento de los 1.400 que Valoriza, la nueva contrata de la limpieza , tiene previsto instalar.

La concejala de Medi Ambient, Montse García, admitió que la renovación de los contenedores de la ciudad está sufriendo «un daño colateral» por el retraso en la construcción de la ‘gasinera’ que solo pudo empezarse tras la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) relativa a los terrenos de es Gorg donde se ubica. La ‘gasinera’ debía suministrar combustible a los nuevos camiones de la limpieza que están diseñados para recoger los nuevos contenedores, por lo que la demora en su construcción también ha retrasado la puesta en marcha de los vehículos y la instalación de los nuevos dispositivos. «No podíamos poner los nuevos contenedores porque no los podíamos recoger con los antiguos camiones», explicó la concejala.

La estación de suministro de gas ya está en funcionamiento en estos momentos después de que las obras se terminaran durante las Navidades, por lo que ya no hay ningún problema que se instalen los nuevos contenedores.

Según el Ayuntamientos, en estos momentos se están cambiando una media de 15 dispositivos diarios y está previsto que la flota se complete antes de que termine el mes de marzo.

Renovación por fases

La implantación de los nuevos contenedores se está realizando por barrios y se ha decidido empezar por los más alejados del centro de Vila. De momento, ya están instalados en Cas Serres, donde se han puesto 56 contenedores frente a los 49 que había antes y en Can Escandell, donde el número de dispositivos ha aumentado de los 64 a los 91 actuales, lo que supone un incremento del 42 por ciento.

No obstante, algunas calles del centro de la ciudad ya disponen de los nuevos contenedores, como es el caso de una parte de Ignasi Wallis y de Abad y Lasierra, las avenidas Isidor Macabich, Bartomeu de Roselló y las calles del País Valencià y Astúries, en ses Figueretes. Es precisamente en este barrio donde Valoriza continuará la renovación de los contenedores que seguirá posteriormente en los barrios de es Viver, Platja d’en Bossa y Can Misses. En el caso de los contenedores de es Pratet, deberán renovarse antes de marzo pero no todavía no hay una fecha prevista.

El objetivo, según explicó Montse García, es no solo aumentar el número total de contenedores sino sobre todo los de recogida selectiva instalando el mayor número de islas de reciclaje posibles. «Lo que queremos es acercar el reciclaje a los vecinos y ponérselo fácil», afirmó la concejala quien también hizo un llamamiento a los ciudadanos a que cumplan con las ordenanzas municipales relativas a la limpieza.

LA NOTA

Los contenedores soterrados también se retrasan por unos trámites

La instalación de los contenedores soterrados en Vila también está sufriendo un retraso por diferentes motivos. En el caso de los dispositivos de la avenida España, Valoriza ya ha realizado el proyecto para su construcción pero en estos momentos su puesta en marcha depende del informe de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Patrimonio Historicoartístico (CIOTUPHA). Este organismo, dependiente del Consell d’Eivissa, tiene que dar el visto bueno a la construcción de estos contenedores bajo tierra, dado que una parte de ellos se deben hacer en una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Por otra parte, el Ayuntamiento se está planteando la posibilidad de soterrar los contenedores de la calle Pere Francès pero están realizando antes un estudio para comprobar que no existirían problemas, dado que se trata de una zona inundable.

Respecto al resto de la ciudad, dispondrán de cien contenedores de más para tenerlos de recambio. Cuando estén todos instalados, se habrá incrementado en un 50 por ciento el número de contenedores de rechazo y un 20 por ciento de recogida selectiva.