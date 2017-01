Cuenta atrás al dispositivo de ola de frío para dar respuesta a las personas sin techo

Las entidades sociales se preparan para hacer frente a la ola de frío y ayer Cáritas mantuvo abierto el centro de día hasta las 20 horas mientras que los voluntarios habilitan un local del Obispado contiguo a la parroquia de Santa Creu que estará disponible a partir de mañana para dar cobijo a la gente que duerme en la calle.

La unidad móvil de emergencia social de Cruz Roja recorrió anoche las calles y ofreció a la gente la posibilidad de un alojamiento en el albergue municipal. «Será para una emergencia y a partir de hoy el local del Obispado», apuntó el concejal de Benestar Social de Vila, Joan Ribas. Vila reserva plazas en pensiones de la ciudad para usuarios del albergue por si es necesario liberar plazas del centro de acogida ante una emergencia.

Los colectivos sociales como Cruz Roja y Cáritas se preparan desde primera hora de la mañana de ayer para ayudar a la gente que duerme en la calle. Cruz Roja ultimaba durante la mañana los preparativos para la unidad móvil de emergencia que sale por las noche y ofrecer a la gente sin techo un lugar para dormir en estos días en los que han bajado las temperaturas. «En este momento tenemos controladas unas 16 o 18 personas en la calle», comentó el presidente de Cruz Roja, Enrique Climent. Los voluntarios de la unidad móvil ofrecerán a la gente en la calle un lugar para dormir.

Una vez en marcha el dispositivo de la ola de frío, «no esperamos que sea más de siete u ocho personas que vayan a dormir al centro», calculó Gustavo Gómez, coordinador de Cáritas. «Por la experiencia, no creo que sean más de cinco personas. Les viene un poco de sorpresa. No será lo mismo cuando tengamos hecho Es Gorg», añadió Joan Ribas, concejal de Vila, que recordó que todo este dispositivo se realiza por los voluntarios y «hay que intentar molestar lo menos posible», apuntó. Ayer por la tarde, los voluntarios de Cruz Roja se encargaron de llevar el material necesario que se encuentra en Casal de Joves, utilizado hace dos años como centro de emergencia, a este local del Obispado. El Casal de Joves se descartó «porque no era adecuado, había muchas humedades», apuntó Ribas.

El local habilitado para la ola de frío es utilizado por la parroquia como sala de ensayos. El espacio cedido por el Obispado se encuentra contiguo a la iglesia de Santa Creu en la céntrica calle Aragón de Ibiza.

Durante la ola de frío, Cáritas tendrá abierto hasta las ocho de la tarde el centro de día que durante el resto del año sólo abre por las mañanas. El día de ayer comenzó con 40 desayunos, una cifra normal no sólo en estas fechas sino el resto del año. «Han sido 40 desayunos pero nunca bajamos de esa cifra», apuntó Gómez, acerca de la actividad del centro de día. Por la tarde, a partir de las 18 horas, se habilita como comedor social. El centro de día se encuentra en la calle Carlos III, junto al centro de acogida municipal.

Respecto a la ropa de abrigo, Cáritas cuenta con un stock de unas 30 mantas, pero sí faltan prendas de abrigo. «Calcetines de lana y guantes son lo que más necesitamos», apuntó Climent. Gómez dice que «faltan chaquetas de abrigo de talla grande y pantalones vaqueros de hombre, que también escasean. En los contenedores de recogida de ropa entra uno pero salen dos», dice acerca de la demanda de pantalones.

El dispositivo de la ola de frío se activa a través de la red de inclusión social del Ayuntamiento de Eivissa, integrada por Cáritas, Cruz Roja, Ibsalut y los servicios sociales de Vila. Según sus previsiones, el dispositivo permanecerá abierto hasta el domingo, «pero si bajan las temperaturas, el martes y miércoles se valorará si se vuelve a abrir», apostilló Ribas.

LA NOTA

La ola de frío llega a las Pitiusas y el martes podría nevar

El dispositivo de ola de frío se activa si la previsión del tiempo y la sensación térmica indican una temperatura inferior a los cinco grados. Inicialmente estaba previsto que el local junto a la iglesia de Santa Creu estuviera a disposición ayer pero las previsiones meteorológicas han cambiado y no se espera que hasta hoy se habilite el local.

Para hoy la Aemet prevé temperaturas mínimas de 4 grados y máximas de 12 y un 90% de probabilidades de lluvia hasta mediodía. Durante todo el día estará activada la alerta amarilla por fenómenos costeros. Mañana domingo será de transición, con temperaturas al alza (6/13) y precipitaciones moderadas por la noche y a primera hora de la mañana. Las rachas de viento podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Para ambos días la cota de nieve se sitúa por encima de los 500 metros.

El frente frío continuará el lunes pero será a partir del martes cuando la cota de nieve descienda hasta los 200 metros y la sensación térmica baje de cero. Entre el martes y el jueves las probabilidades de lluvia son del 90% y las temperaturas mínimas se moverán entre 1 y 2 grados centígrados. Las máximas no superarán los 10 grados, por lo que se recomienda extremas las precauciones.