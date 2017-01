Cruz Roja y Vila acuerdan dar cobijo a las personas sin techo

El Ayuntamiento de Eivissa y Cruz Roja firmarán en breve un convenio de colaboración para atender a las personas sin techo y posibilitar que, ante la llegada de olas de frío, puedan pernoctar en pensiones o en algún local cedido por el Consistorio.

El presidente de Cruz Roja, Enrique Climent, explicó que están «a punto» de firmar el protocolo, «aunque está todo previsto para ayudar ya a las personas sin techo durante esta ola de frío».

«En espera de la construcción del centro de Es Gorg, que acogerá a personas en estado de vulnerabilidad, esta es la mejor forma de atenderles. Es Gorg es necesario y debe haber un consenso y diálogo, aunque no pueden pasar los años y no asistir a estas personas. El convenio aún no se ha firmado, pero en años anteriores ya hemos asumido este tipo de atención», insistió. Sobre el nuevo albergue municipal que el Ayuntamiento de Vila quiere construir en Sa Colomina, dijo que «en este tema somos neutrales y sólo queremos ayudar a las personas en dificultades».

«Tenemos mantas, sacos de dormir y todos los días salimos a asistir a los sin techo para darles un caldo o vaso de leche caliente», destacó Climent, quien avanzó que el número de personas que duermen en la calle podría haber aumentado un 5 por ciento.

Personas atendidas

«En lo que es la ciudad de Eivissa, ahora atendemos a diario en nuestra sede a entre 17 y 19 personas. Es gente libre, es decir, van y vienen, sin quedarse fijos en un lugar. Les damos ropa nueva, mantas, se les pide que se duchen y les acompañamos a reconocimientos médicos, pero no podemos obligarles o exigirles nada», explicó.

De la misma manera, según el presidente, la Unidad de Emergencia Social continúa realizando cada noche su labor de atención a los sin techo.

Desde Cruz Roja aprovecharon para pedir a la ciudadanía guantes y calcetines de algodón. «Meterse en un saco con los pies fríos es terrible porque no duermes y tener los pies calientes es básico», concluyó.