Stella Maris y su aventura en busca de cetáceos

Pasarán 15 días en dos embarcaciones poniendo en práctica sus conocimientos en navegación y avistando ballenas y focas en una aventura que les llevará «más allá del horizonte».

Son catorce navegantes, once hombres y tres mujeres, alumnos de la academia náutica ibicenca Stella Maris, y han salido hoy hacia Baja California, en aguas de México, desde donde se adentrarán en el Golfo de California, también llamado Mar de Cortés o Mar Bermejo, y que es conocido como el «acuario del mundo». Concretamente, los aventureros embarcarán mañana en el cabo más al sur del golfo de California en un catamarán y un velero monocasco con la intención de hacer el máximo de millas hacia el Norte. «La intención es recorrer unas 750 millas aunque de manera improvisada y navegar alrededor de las 350 islas del Golfo de California», explicó ayer a este periódico José Deprit, director de la academia Stella Maris y a su vez capitán del catamarán de esta expedición.

Durante la travesía, los miembros de la tripulación en la que también destaca Toni Tur, al mando del monocasco, «van a poder poner en práctica todo lo que han aprendido en la academia en un lugar que no han conocido previamente y que además es un paraje de gran belleza y abundante en fauna marina».

Miles de cetáceos

El Mar de Cortés, con 3 kilómetros de profundidad, 1.500 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho es, según Deprit, «uno de los mejores lugares del mundo para poder interactuar con cetáceos». No en vano, este mar interior, considerado una extensión del océano Pacífico y ubicado entre la península de Baja California y los estados de Sonora y Sinaloa al noroeste de México, se convierte en el hogar de los 20.000 ejemplares de ballenas gris que anualmente migran desde los helados mares del Ártico. Incluso, según el director de la academia Stella Maris, «la fauna marina del Golfo de California cuenta también con ejemplares de ballena azul, el cetáceo más grande del mundo, focas y diferentes especies de tortugas».

Además, los miembros de la expedición podrán bucear con las focas, y aprovecharán la zona costera «prácticamente desierta» para hacer otras actividades como el trekking. «Podremos fondear y pasear por los bosques de cactus mejicanos, como los que todos tenemos en la cabeza», explicó con una gran sonrisa el capitán, mientras confirmaba que será una experiencia «muy ilusionante» donde no se van a aburrir.

Por ello, no es extraño que los tripulantes, «recién titulados como capitanes de yate», partan con «muchísimas ganas de aprender». Además, se mostraron muy emocionados al pensar en la experiencia que les espera. Juntos, y en alta mar, disfrutarán durante 15 días en medio del agua, y para ello han previsto abastecerse correctamente antes de zarpar. En este caso será en La Paz donde hagan una buena compra ya que, según explicó José Deprit, «durante el trayecto, no hay prácticamente nada, sólo poblados de pescadores, donde comprar agua, Coca-Cola y, por supuesto, pescado».