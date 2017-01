El 60 por ciento de las operaciones en el hospital Can Misses no requiere ingreso

El hospital Can Misses realizó hasta octubre del año pasado un total de 6.775 intervenciones de las que en 4.055 se utilizaron las técnicas de cirugía ambulatoria, lo que supone que el 60 por ciento de las intervenciones no han requerido ingreso, según los datos facilitados por el Área de Salud.

Las técnicas de cirugía ambulatoria han crecido casi un 10% en el hospital Can Misses. A lo largo del último año, en el periodo de enero a octubre, se realizaron 4.055 intervenciones de cirugía ambulatoria frente a las 3.690 del año anterior, lo que ha supuesto un aumento de 9,73%.

La cirugía mayor ambulatoria (CMA), que no requiere ingreso hospitalario pero necesita de quirófano y anestesia, ha crecido un 48,31% ya que de 1.358 intervenciones realizadas en el periodo de enero a octubre de 2015 se ha pasado a 2.014 operaciones en el mismo periodo de 2016. La CMA ofrece más comodidad para el paciente ya que puede volver a su casa tras la intervención y, además, supone una mejor utilización de los recursos sanitarios. Las técnicas de cirugía menor no requieren de anestesia.

La actividad quirúrgica ha aumentad también casi un 10% hasta octubre del año pasado. El total de intervenciones realizadas en el hospital Can Misses durante ese periodo han sido de 6.775 frente a las 6.174 de enero a octubre de 2015.

De las 6.775, 5.483 corresponden a programada lo que representa un aumento del 11,81% más que en 2015 en el que se realizaron 4.904 operaciones quirúrgicas. La actividad urgente ha crecido un 1,75 más pasando de las 1.270 de 2015 a 1.292 de este año.

Las intervenciones más comunes realizadas con CMA son cataratas, hernias umbilicales, operaciones de varices, sinus pilonidales o vegetaciones, amígdalas, hemorroides y fístulas. Una de las novedades de las técnicas de cirugía mayor es la inclusión de las operaciones de varices tras la puesta en marcha de la cirugía vascular en Can Misses.