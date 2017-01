Morrás pide al PP que no ponga trabas en el proceso de destitución de Xelo Huertas

El diputado autonómico de Podemos Aitor Morrás pidió ayer al Partido Popular en el programa ‘Bona nit Pitiüses’ de la Televisió d’Eivissa i Formentera (TEF) que no aproveche la crisis de su grupo en la cámara balear «para desgastar, seguramente, al Govern dando alas a esta situación» y que apoye el criterio de los servicios jurídicos en cuanto a la destitución inmediata de Xelo Huertas como presidenta una vez de haga oficial su salida del grupo parlamentario.

Una interpretación del reglamento que ofrece «dudas» al Partido Popular, que esgrime la opinión de expertos en Derecho Constitucional para argumentar que «el espíritu del artículo 39c no preveía esta situación en el Parlament», apuntó ayer en el debate televisivo el también diputado Miquel Jerez. Este artículo establece que dejar de pertenecer a un grupo parlamentario es causa de cese en la Mesa del Parlament, lo que, a priori, supondría el relevo inmediato de Xelo Huertas.

Este es el motivo por el cual Aitor Morrás prevé que el Partido Popular «va a dilatar el proceso», mientras que Jerez señaló que su formación «sí cuestiona el espíritu de la norma pero estaremos al lado de la legalidad».

Transfuguismo

El diputado de Podemos calificó de «tránsfugas» a las diputadas expulsadas, Xelo Huertas y Montse Seijas. Un calificativo que no compartieron los otros dos diputados invitados al debate, el socialista Enric Casanova y el propio Miquel Jerez. «No todo el que no piensa igual que el partido es un tránsfuga, además, para serlo se tendrían que haber ido ellas y alterar las mayorías parlamentarias, y nada de esto ha pasado», apuntó el diputado del PP.

En cuanto a la entrega del acta de diputado, tanto Miquel Jerez como Enric Casanova afirmaron que debe ser una decisión personal de las diputadas. «Cada uno tiene su ética y su moral y yo no puedo sustituir la de los demás», aseguró el diputado del Partido Popular. «Está claro que cada persona es libre pero ellas no están cumpliendo el código ético de Podemos porque no devuelven su acta de diputado», explicó Morrás.