«El PSOE no puede ser el partido que sostiene y lava la cara al PP»

Francesc Antich Oliver (Caracas, 1958) ha sido alcalde de Algaida y dos veces president de las Balears. También secretario general del PSIB. Ahora es senador autonómico y miembro de la gestora del PSOE, donde se muestra crítico con la actual parálisis socialista tras haber permitido la investidura de Rajoy. Reclama la celebración de un congreso «lo más pronto posible» y un proyecto socialista con visión de la pluralidad territorial de España. Da su total apoyo a la actual presidenta balear, Francina Armengol.



¿Cómo ve estos meses como miembro de la gestora del PSOE?

Han habido momentos de cierta dureza. He defendido que la gestora está para convocar el congreso. No está para dilatare tanto tiempo. Ha habido un cierto choque con algunos compañeros por este tema. La mayoría de la gestora cree que primero debe producirse el debate de ideas y luego convocar. Yo entiendo que es en los congresos donde debatimos ideas y candidatos.



¿Existe dentro del PSOE una España del norte y otra del sur que no piensan igual?

En Madrid eso no se ve. El debate es de nombres. Yo no quiero entrar en nombres. Necesitamos un proyecto adaptado a la socialdemocracia actual: un espíritu renovador fuerte y a la vez atender a una España muy diversa. En lo que no se puede convertir el partido socialista es en un moderador del PP. Hemos de afrontar una nueva realidad y superar lo que padecimos como partido con la crisis del 2008.



¿Por qué el actual PSOE es incapaz de transmitir mensajes que ilusionen a los jóvenes?

Desde mayo del 2010, cuando Zapatero tuvo que adoptar medidas muy duras, el PSOE ha ido dejando en la cuneta a mucha gente. Necesitamos un liderazgo para afrontar una nueva realidad.



Usted es un político que surgió desde abajo. ¿Cree que ahora el liderazgo del PSOE puede ser una componenda de cúpula como Susana Díaz?

La solución es que los militantes voten y que participen ya en el proceso interno. No nos podemos demorar más en convocar el congreso.



¿Y cuando será?

Aún no lo sabemos. Yo soy partidario de que sea en abril, pero otros piensan estirar hasta junio.



¿Ve a Pedro Sánchez con fuerza para retomar el poder?

No soy partidario de dar nombres. Pero este debate no se puede cerrar en falso. Una gran parte de la militancia no lo soportaría. Hemos de hablar claro en el congreso. No podemos ser unos lavadores de cara del PP. Por otra parte, hemos de afrontar los grandes retos que tenemos delante, comenzando por los problemas territoriales.



¿Por qué no hay más impulso hacia el Estado federal?

Si no damos respuesta a la diversidad territorial, tendremos muchos problemas.



¿Quiere decir algo que sean las comunidades bilingües las que más se oponen a los que actualmente controlan el PSOE?

El partido socialista tiene ahora un senador autonómico por Balears, uno por Catalunya, uno por Valencia y otro por el País Vasco. Pero no tiene ninguno por elección. Tenemos un problema que el PSOE ha de analizar.



En muchas de estas comunidades han padecido sorpasso...

Hemos de defender la España plural y federal. Hemos de enviar este mensaje a Catalunya o cada vez habrá más independentistas. Para avanzar necesitamos unas comunidades del sur fuertes, pero también unas comunidades del norte también fuertes y que se sientan a gusto. Necesitamos entender porque somos débiles en algunas autonomías periféricas. Se nos tiene que ver como una fuerza capaz de articular un proyecto global.



¿Por qué una parte del PSOE se ha negado a pactar con los catalanes?

Históricamente, cuando el PSOE era fuerte en la periferia, el independentismo bajaba. Si escoramos a la derecha tendremos la misma representación en Catalunya o el País Vasco que el PP. Rajoy enfrenta comunidades. Nuestra propuesta federal tiene que ser diferente. Federalismo es que haya ámbitos donde la soberanía compartida se debate y se negocian los objetivos. Eso no se hace ahora. Hemos de funcionar de otra manera. Necesitamos un Senado territorial que regule el buen funcionamiento del Estado.Eso es lo que hace el Senado alemán. Tiene capacidad para paralizar una ley de financiación. Aqui el Congreso manda. Allí, el acuerdo interterritorial es clave. Aquí, no. Aún perduran tics franquistas como el de que la financiación es una gracia del poder central.



¿Cómo ve la tarea de Francina?

Ha hablado claro en Madrid, desde una perspectiva federalista y de proyecto global. Francina lo tiene claro: nos hemos de entender con Podemos y con toda la izquierda. No hemos de ser unos simples moderadores de Rajoy. Un proyecto alternativo pasa por forjar alianzas. Francina también lo ha hecho en Balears, unido a una muy buena política social. Éste es el camino.



¿De qué manera valora sus ocho años de president balear?

Desarrollamos la estrategia de los pactos, construimos escuelas, protegimos el territorio, hicimos una buena política social, protegimos la lengua y los valores propios...Estoy orgulloso del camino que abrimos.

DNI

-Nació en Venezuela. Su familia regresó a Algaida siendo muy niño.

-Estudió Derecho y ejerció de técnico de urbanismo en Cort.

-Lector incansable, compagina los ensayos de análisis político, la historia contemporánea y la novela.

-El último libro que ha leído es «Patria», de Fernando Aramburu.

-Su otra pasión son los perros. Ahora tiene dos cans de bestiar.