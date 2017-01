Vila dispone de cinco viviendas en sa Penya que de momento no rehabilitará

El Ayuntamiento de Eivissa dispone de un total de cinco viviendas de propiedad municipal en el barrio de sa Penya que no rehabilitará a corto plazo ni cederá provisionalmente a familias que lo requieran.

El responsable de la rehabilitación de sa Penya, el concejal de Patrimoni, Pep Tur, explicó que el equipo de gobierno municipal ha decidido no reparar estas viviendas hasta que no se ponga en marcha el proyecto que pretende transformar la denominada UA27, el bloque de viviendas más degradado del barrio, en doce casas de protección oficial destinadas a alquiler social. «Este proyecto no lo entendemos como la simple rehabilitación de un bloque de viviendas sino el punto de inicio para la recuperación de un barrio. No queremos hacer pequeños parches sino atacar de manera integral la recuperación de sa Penya», explicó Tur.

Alquileres frustrados

Según señaló, estas viviendas de propiedad municipal se alquilaron hace años pero la experiencia «no funcionó porque en ese momento sa Penya era un entorno muy complicado para vivir». Una vez vacíos, los pisos se ocuparon y en estos momentos, añadió Tur, el interior de estas viviendas presentan «daños serios».

El concejal de Patrimoni admitió que se han detectado varios casos de ocupación ilegal de viviendas en el barrio de sa Penya, casi todos en casas privadas, cuyos propietarios ya han iniciado los trámites para desalojar a las personas que residen en ellas.

Por este motivo, Tur pidió la colaboración de los propietarios de estas casas que, en muchos casos, no viven en Ibiza. «El Ayuntamiento tiene responsabilidad en sa Penya pero también tiene que haber implicación de los vecinos para recuperar un barrio que durante décadas ha estado amputado del resto de la ciudad», dijo.

Asimismo, afirmó que «la vía de la ocupación no es la salida en ninguno de los casos ya que existen unos procedimientos que se tienen que seguir para acceder a una vivienda».

Respecto a la rehabilitación de la UA27, Tur explicó que los técnicos del Govern balear están redactando el anteproyecto y la intención es acabarlo «cuanto antes» para después iniciar la tramitación administrativa de las obras que, si todo va bien, se pondrán en marcha durante esta legislatura.