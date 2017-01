Los bancos en Ibiza siguen imponiendo a sus clientes el pago de todos los gastos hipotecarios

La situación en la isla de Ibiza no ha cambiado demasiado desde que en diciembre de 2015 el Tribunal Supremo declarara como abusivas las cláusulas que obligan al cliente a pagar todos los gastos de formalización de hipotecas, cuando deberían asumirlos los bancos en su totalidad o, al menos, la mitad, al ser las entidades financieras las primeras interesadas en registrar la escritura hipotecaria.

Así lo aseguran los notarios consultados por PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA y que explican que los clientes ibicencos que firman una hipoteca con su banco siguen haciéndose cargo íntegramente de los gastos. «Lo que los bancos hacen ahora es lavarse un poco las manos e incluyen cláusulas en las que indican que el cliente está conforme con la cláusula suelo y con todo. En las grandes ciudades de la Península, por ejemplo, ya no están poniendo tanta cláusula o si las ponen lo que hacen ver es que te han informado de ellas, porque se declaran abusivas porque los clientes no saben el alcance que tienen», comenta el abogado Sergio Carrasco, de la asesoría Fase Consulting.

Carrasco señala que estos gastos que las entidades financieras cargan a sus clientes están entre los 2.500 y 3.000 euros, «aunque todo depende de la cuantía por la que se contrate la hipoteca. Aquí se incluyen el Impuesto sobre Derechos Jurídicos Documentados, los gastos de registro y de notaría. Por lo que no habrá ningún caso en el que no convenga reclamar».

Existen al menos cuatro casos en España en el que los jueces han dado la razón a los clientes y, amparándose en la decisión del Supremo, han fallado que los bancos deben pagar los gastos hipotecarios.

Según los datos del Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat), en las Pitiusas se han formalizado 8.290 hipotecas entre los años 2010 y 2015 por un valor total de 972,87 millones de euros.