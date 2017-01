Statuas d Sal se suma a Sueños de Libertad

No es un regreso. Ni parcial ni definitivo. Pero los miles de fans que Statuas d Sal tiene en Ibiza pueden estar de enhorabuena porque los Reyes les traen un regalo que hará inolvidable su 2017. David Serra, Omar Gisbert, Fernando Hormigo, Juanma Redondo y Joan Barbé darán un concierto la próxima primavera. Será una especie de vida extra después de que se despidieran de su público hace casi cuatro años. En abril subirán al escenario de Sueños de Libertad para poner la guinda en clave local «al evento musical con más nivel y más ambición que se haya celebrado nunca en la isla», en palabras de los propios ex componentes del grupo más importante surgido en Ibiza.

«Adrián Rodríguez nos propuso hace unos meses juntarnos para un único concierto y, la verdad, nos seduce mucho su propuesta. Admiramos una barbaridad el trabajo que está haciendo para que Ibiza tenga por fin un festival de rock que siempre se ha merecido. Será un fantástico honor compartir cartel con grupos que son referencias en el panorama nacional como Sidonie o artistas de la talla de Iván Ferreiro. Habrá mucho talento en Sueños de Libertad y queremos aportar nuestro granito de arena para que esta iniciativa sea aún más grande», explicaron los antiguos componentes de Statuas D Sal, ahora centrados en sus propias carreras y proyectos musicales.

En el setlist de los salados no faltarán himnos como Imbécil, Como un gato mojado, La cura, Hoy por hoy, Frágil y la insustituible Merengue, pero el concierto no solamente servirá para corear nuevamente temas que han sido emblemáticos para varias generaciones de ibicencos. «Vamos a aprovechar que nos reunimos para presentar el DVD que estamos acabando de preparar con el concierto de despedida que dimos en el Recinto Ferial». Además, estos cinco amigos están tramando desde que disolvieran la banda un documental donde resumirán las infinitas emociones que acumularon a lo largo de 23 años de carrera y media decena de discos grabados.

Ellos destrozaron el refrán que asegura que nadie es profeta en su tierra. En Ibiza fueron ídolos absolutos. Protegidos por la tranquilidad de la isla, que les permitía componer y grabar con toda la libertad e inspiración del mundo, crearon un ramillete de temas que mezclan el rock y el pop con otros ritmos y músicas que van desde el blues al reguetón pasando por la electrónica. «No ha habido otra banda con ese carisma y ese talento, desde la voz de David, a la potencia de las guitarras, los toques melódicos que dan los teclados o el ritmo que le ponen la batería y el bajo a unos discos que eran muy personales. Será un placer que toquen en Sueños de Libertad, un regalo para todos los ibicencos y una oportunidad para que toda la gente que venga de la península a pasar unos días con la excusa del festival descubra la música que hacía Statuas», comentó Adrián Rodríguez.