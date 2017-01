Guía para no perderse ninguna cabalgata de Reyes en las Pitiusas

Entre la tarde de hoy y la mañana de mañana viernes 6 de enero, día de Reyes, Ibiza y Formentera se llenarán de carrozas, comitivas reales, niños y padres y, sobre todo, de mucha ilusión y deseos.

Los distintos municipios de las islas se preparan para vivir una tan mágica como tradicional noche de Reyes y para ello cuidan todos los detalles. En el municipio de Vila, está previsto que sus Majestades de Oriente lleguen al a playa de ses Figueretes en torno a las 18.30 horas para iniciar un recorrido de luz, color y, por supuesto, caramelos y regalos. Un itinerario que finalizará en la plaza d’Antoni Albert i Nieto.

En Santa Eulària, los Reyes Magos llegarán al embarcadero de SaPunta a las 18.00 horas y en Sant Antoni, la llegada de sus Majestades está prevista a las 18.30 horas en el Passeig de la Mar. En Sant Josep, se les espera a partir de las 20.00 horas y en el caso de Sant Joan la cabalgata está prevista para mañana viernes 6 de enero a partir de las 18.00 horas.

Horarios y recorridos en los diferentes municipios:

VILA

Día: Jueves 5 de enero

Hora: Llegada de los Reyes Magos a la playa de ses Figueretes a las 18.30 horas. Recorrido: Paseo de ses Pitiüses, c. del Periodista Francesc Escanellas, c. d’Astúries, c. del País Basc, av. D’Espanya, av. D’Ignasi Wallis, av. D’Isidor Macabich, c. del Bisbe Abad y Lasierra, c. de Josep Zornoza Bernabeu y llegada a la plaza d’Antoni Albert i Nieto.

SANT ANTONI

Día: Jueves 5 de enero

Hora: Llegada a las 18.30 horas y recorrido habitual por la localidad.

SANTA EULÀRIA

Día: Jueves 5 de enero

Hora: A las 18.00 horas y entrega de regalos en la Plaza de España.

SANT JOSEP

Día: Jueves 5 de enero

Hora: Llegada de los Reyes de Oriente a las 20.00 horas.

FORMENTERA

Día: Jueves 5 de enero

Hora: Llegada al puerto de La Savina a las 17.00 horas.

CALA DE BOU

Día: Jueves 5 de enero

Hora: Llegada de los Reyes Magos a las 18.00 horas.

SANTA GERTRUDIS

Día: Jueves 5 de enero

Hora: Llegada de los Reyes de Oriente a las 19.00 horas

SANT CARLES

Día: Jueves 5 de enero

Hora: Llegada de los Reyes Magos a las 19.30 horas.

SANT JORDI

Día: Jueves 5 de enero

Hora: Llegada de los Reyes Magos a las 20.00 horas.

SANT MIQUEL

Día: Jueves 5 de enero

Hora: Llegada de los Reyes Magos a partir de las 19.00 horas.

JESÚS

Día: Viernes 6 de enero

Hora: A partir de las 12.30 horas se hará la última cabalgata.

SANT JOAN

Día: Viernes 6 de enero

Hora: Llegada de los Reyes Magos a partir de las 18.00 horas.

PUIG D’EN VALLS

Día: Viernes 6 de enero

Hora: Salida de Can Negre a partir de las 10.30 horas.

SANT LLORENÇ

Día: Viernes 6 de enero

Hora: Llegada de los Reyes Magos a partir de las 19.00 horas.

SANT AGUSTÍ

Día: Jueves 5 de enero

Hora: Llegada de los Reyes Magos a las 19.30 horas.