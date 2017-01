Hernanz prefiere primarias a un candidato de consenso para secretario general del PSOE

La diputada ibicenca Sofía Hernanz espera que en la reunión del Comité Federal del PSOE convocada ayer por la Comisión Gestora para el próximo 14 de enero se fije una fecha para el Congreso Federal. «Otra cosa me parecería inexplicable, delirante, porque hace tiempo que se tendría que haber convocado. Creo que desde el mes de octubre hasta ahora habría habido tiempo de celebrarlo», apuntó la socialista crítica con la actual dirección del partido.

Hernanz, que fue una de los 15 diputados del PSOE que votó ‘no’ a Mariano Rajoy en su sesión de investidura saltándose la disciplina de voto impuesta por la dirección del partido, es partidaria de que el próximo secretario general de la formación socialista salga de unas elecciones primarias en las que todos los militantes puedan votar antes de que se elija un candidato de consenso, como se ha especulado en los últimos tiempos. «Querer un candidato de consenso es entender poco la esencia de las primarias. Además, ¿consenso entre quiénes? ¿De cuatro barones metidos en un despacho? Esto son palabras bonitas pero no hay más consenso que voten todos los militantes», apuntó la socialista ibicenca, quien añadió que las primarias y el escoger un candidato de consenso «son un oxímoron; sería ridículo negar que en el partido hay una crisis importante pero soy partidaria de que los militantes voten, cualquier otra maniobra dedicada a que no voten las bases no me parece de recibo, no hay que tener miedo a las urnas».

La socialista ibicenca recordó, además, que «nadie puede decidir que sólo haya un candidato porque todos los militantes se pueden presentar».

En cuanto a la posibilidad de que Patxi López, exlehendakari y expresidente del Congreso de los Diputados, sea la figura que encarne esta posible candidatura en busca de la aprobación de todas las facciones del partido Sofía Hernanz rehusa hablar de futuros candidatos «porque todavía ninguno ha dado el paso».

Sin vínculos con la ‘sede’

En cuanto a la apertura de una oficina por parte de militantes críticos con la Comisión Gestora en la calle Ferraz de Madrid, a pocos metros donde tiene su sede el PSOE, Sofía Hernanz se desvinculó de esta acción. «Yo a ‘Afilia PSOE’ les había visto activos por Twitter, pero no sé quiénes son. Ahora hay tanto malestar en el partido que salen movimientos críticos por todos los lados y hay tendencia a pensar que los críticos somos unos, que quizás somos los más identificables, pero somos muchos según lo que he notado».