¡Por un próspero y feliz año 2017!

Los apenas seis grados que marcaron los termómetros en Ibiza durante la pasada Nochevieja no fueron ni mucho menos un inconveniente para las muchas personas que decidieron abandonar el sofá del hogar por unas horas y salir a brindar y bailar por el nuevo año: el recién llegado 2017.

Las ofertas fueron múltiples y variadas en las islas. En lo referente a las propuestas de los gobiernos municipales, en Sant Antoni la música la pusieron los Canallas del Guateke, con Iván Doménech y Joan Barbé, en la carpa del Passeig de ses Fonts. En Sant Josep, la carpa municipal vibró al ritmo de los Beatles, los Rolling y Bob Marley gracias a la actuación del grupo Museu del Rock. Formentera también tuvo su fiesta popular en la carpa de Sant Ferran y su particular bienvenida a 2017 de la mano de The New Tremendos. Y en el caso de Santa Eulària, fueron dos las propuestas que ofreció el Ayuntamiento a sus vecinos: la fiesta de la sala polivalente de Puig d’en Valls y la del Punt Jove, antigua discoteca Estudio 64.

En cuanto a la oferta privada, en el municipio de Ibiza fueron muchos los establecimientos que ofertaron suculentas cenas para despedir a 2016 como se merecía e ir preparando la llegada de 2017 con honores y bailes. Fue el caso de hoteles como Pacha o Simbad. Este último ofreció un ambiente familiar a sus clientes con cena buffet, uvas de la suerte, cotillón fin de año y baile con el dúo Bronze para todas las edades. Fue la elección de muchas familias que decidieron reunirse en una noche tan especial como tradicional y que prefirieron pasar lejos de los fogones de la cocina, pero con toda la ilusión de compartir los días más entrañables del año.

Y después de la cena y de las uvas, la discoteca Pacha siempre es una opción en Vila. Allí sorprendió el ambiente internacional que se dio cita para brindar por la primera noche de 2017. Gente de todas las nacionalidades y bolsillos, como en cualquier noche de fiesta de verano, ha viajado en estos días hasta la isla para pasar y disfrutar de la Nochevieja en Ibiza.