Rituales fáciles y poderosos para recibir a 2017 en las Pitiusas

Que si oro para la abundancia; miel para que haya amor y ternura en pareja, no te olvides de algo rojo que trae buena suerte y un sinfín de artimañas para que el nuevo año nos brinde algo más que arrugas. Cada año sacamos todo un arsenal para que el nuevo año venga cargado con sea lo que sea que anhelamos. Velas, inciensos, oro o mirra, que sean de buen auspicio para lograr nuestros deseos.

Desde el centro de terapias, masajes, cursos y tienda Bienestar Ibiza en Santa Eulària, Alessandra Rossin, maestra de reiki y terapeuta desde hace casi 20 años y autora del libro Atrévete a ser feliz, comparte que muchas personas le preguntan si estos rituales sirven para algo. Su respuesta es que, claramente, son de ayuda aunque solo sea por el hecho de que valoramos el poder de la intención con la cual los hacemos.

Desde su punto de vista, lo que más importa es como estamos nosotros por dentro: «Si estamos negativos, malhumorados y descorazonados, el amuleto más potente y el hechizo más fuerte no lograrán ni una décima parte de lo que podrían, ya que somos nosotros mismos que nos hacemos auto-boicot», considera.

Según Rossin, para co-crear y manifestar en nuestra vida es importante estar alineados entre cabeza (mente), palabra, corazón (sentimientos) y plexo solar (emociones). Solo así, el entusiasmo y la capacidad creadora que reside en nuestro chakra 2 podrá «dar a luz» en todo su esplendor. Y para que lo logrado sea de mayor provecho y no se esfume enseguida, el agradecimiento es el ingrediente para que la receta sea un éxito total. Desear el bien a los demás, llenar el corazón de buenas intenciones, rodearse de amor, son los ingredientes mágicos de la Navidad. A veces, el estrés de las fiestas nos aleja de estos sentimientos y la frustración del balance anual hace que no estemos alineados en el amor.

Explica esta terapeuta que en la vida cada cual quiere lograr algo y, si no lo consigue, busca un chivo expiatorio que cargue con su malestar. «Entonces, si no he logrado tal cosa es porque este año ha sido nefasto. Si esta es tu actitud, difícilmente los rituales y amuletos podrán hacer mucho. Si consigues hacer borrón y cuenta nueva perdonándote y abriéndote al nuevo año con la frescura, la inocencia y la espontaneidad de un niño, te abres a la totalidad de las posibilidades y permites que lo bueno pueda llegar a tu vida sin bloquearte y limitarte».

Agradecimientos

Explica Alessandra Rossin que para que el 2017 «salga bien» es conveniente que se escriba una carta de agradecimiento al año que acaba, reconociendo los logros en los diferentes ámbitos de nuestra vida y quemarla el 31 de diciembre. A continuación, podemos escribir un listado con las cosas que no nos han gustado relativas al 2016 y quemar la hoja «sin rencor».

El lugar donde llevar a cabo el ritual también ayuda mucho en el proceso. Rossin asegura que los puntos más energéticos en Ibiza son: el mirador de Es Vedrà, el rellano o mirador de Santa Eulària, donde estaba la iglesia antigua que se cayó al mar, el faro de Portinatx, la Cala Sant Vicent «o cualquier otro lugar mágico que cada uno conozca, ya que nuestra isla es ¡magia pura!», sentencia.

Y como consejo final, la co-fundadora de Bienestar Ibiza recomienda que hoy, 31 de diciembre, no olvidemos: algo de oro para la abundancia, algo rojo para la energía, incienso para limpiar, quemar lo viejo (2016) para abrirse a lo nuevo, algo de Bes para bendecir el nuevo año y sobretodo estar agradecidos y llenos de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás deseando de todo corazón: ¡Feliz 2017!