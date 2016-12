La conexión Dénia-Ibiza está completa y moverá más de 2.500 personas y un millar de vehículos en tres días

Todos los pasajes vendidos para una operación retorno que coincide con un fin de semana. La conexión del ferry Dénia-Ibiza de la compañía Baleària moverá el próximo fin de semana más de 2.500 pasajeros y un millar de vehículos que regresarán de la península.

Los trayectos del sábado y del domingo próximo están completos, tanto en los pasajes como en el transporte de vehículos en bodega.

Según confirmaron fuentes de la compañía Baleària, los días 6, 7, 8 y 9 de enero cada ferry trasladará unos 750 vehículos desde la península.

Las mismas fuentes apuntaron que desde Dénia quedan algunas plazas sueltas la tarde del día de Reyes y también son contadas las plazas que quedan libres para el lunes día 9.

La alternativa marítima para regresar a Ibiza tras el periodo vacacional pasa por adelantar el regreso al día 5 o viajar desde Valencia.

Vía Valencia

Desde el puerto valenciano todavía hay disponibilidad de billetes ya que a la oferta de Baleària se suman las conexiones que ofrece Transmediterránea. No obstante, esta conexión no tiene programados barcos para la jornada del sábado.

La compañía Baleària ha vendido ya más de un millar de pasajes para los días 8 y 9 de enero. Valencia es la única alternativa para regresar con vehículo desde la península después del día de Reyes.

La operación salida de Navidad ya registró tres jornadas de barcos con el pasaje completo. Las reservas para los enlaces Ibiza-Dénia de los días 22, 23 y 24 de diciembre estaban prácticamente agotadas desde verano.

Desde Baleària apuntaron que la operación salida «se concentra siempre en los mismos días», mientras que el regreso es más escalonado.

No obstante, el hecho de que este año el día de Reyes sea viernes ha motivado que muchos residentes apuren su regreso durante el fin de semana.