El mantenimiento del centro de baja exigencia de es Gorg costará un millón al año

El mantenimiento del futuro centro de baja exigencia de es Gorg para personas ‘sin techo’ tendrá un coste que rondará el millón de euros al año, según los datos del estudio de viabilidad que las instituciones de la isla han realizado antes de poner en marcha este proyecto.

Esta cantidad incluye tanto el coste del personal que se contratará para atender estas instalaciones como el material que se utilice, así como la implantación del servicio de la Unidad de Emergencia Social (UES) de la Cruz Roja que se encargará de seguir atendiendo a las personas que duermen en las calles de la isla y trasladarlas al centro. Con esta cantidad, se baraja incluso contratar a más personal para la UES y comprar más vehículos destinados a esta unidad.

Este millón de euros anuales será costeado en un 35 por ciento por el Consell d’Eivissa, mientras que el 65 por ciento restante lo pagarán los Ayuntamientos de los cinco municipios de la isla, en una proporción de acuerdo a la población de cada uno de ellos.

Este proyecto deberá ser aprobado por los Ayuntamientos en el próximo Consell d’Alcaldes que se celebrará el próximo mes de enero. Una vez obtenido el visto bueno, el Consell d’Eivissa firmará un convenio con el Ayuntamiento de Vila para que el Consistorio se encargue de la construcción de las instalaciones, que se levantarán en un terreno de propiedad municipal en el polígono de es Gorg con fondos insulares.

Asumible

El concejal de Benestar Social de Vila, Joan Ribas, afirmó que el coste anual de funcionamiento del centro es «asumible» por las diferentes administraciones de la isla. Ribas destacó la importancia de poner en marcha de manera paralela este centro y el futuro albergue municipal que se ubicará en la calle Vicent Serra i Orvay. «Estamos creando una red de asistencia formada por diferentes patas una de las cuales será es Gorg y otra el centro de acogida municipal», explicó.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Eivissa está estudiando la posibilidad de poner en marcha una campaña de cara al próximo año para concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de atender a los más necesitados. Ribas recordó que el Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado una campaña bajo el hashtag #PodriesSerTu y ha comprado 50 pisos para alojar a las personas que no tienen vivienda. «Esta iniciativa aquí sería inviable pero hay que seguir trabajando para que se acaben los prejuicios sobre este tema», afirmó el concejal.

LA NOTA

«Llevamos un retraso brutal en bienestar social»

«La isla de Menorca tiene 40.000 habitantes menos que la de Ibiza pero se gastan el doble en políticas sociales por persona que en Ibiza». Es uno de los argumentos del responsable de Bienestar Social de Vila a la hora de sostener que Ibiza lleva «30 años de retraso brutal con el resto del Estado y Balears».

Según explicó Ribas, en las últimas décadas los responsables políticos de la isla no han valorado suficientemente el problema de las personas que no tienen un techo donde poder vivir. «Pensábamos que no era un problema y al final se ha enquistado», afirmó.

Joan Ribas sostiene que, si anteriormente se hubieran hecho las infraestructuras necesarias para albergar a las personas necesitadas, en estos momentos no se tendrían que realizar dos proyectos a la vez: el albergue municipal y el centro de es Gorg.