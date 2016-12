La cifra de ’nouvinguts’ se dispara en los colegios de las Pitiusas y supera los 500 alumnos

La cifra de nouvinguts se ha disparado este curso escolar llegando a 528 alumnos escolarizados fuera de plazo de Ibiza y Formentera desde julio hasta el pasado 22 de diciembre. Desde el comienzo del curso en septiembre, ha sido incesante el goteo de peticiones de escolarización fuera de plazo. A principios de septiembre la cifra era de 222 y ascendió hasta 311 dos semanas después. «Desde que empezamos hay 217 alumnos más», dijo la delegada de Educación de Ibiza y Formentera, Margalida Ferrer. En todo este proceso también han tenido 180 bajas de escolarización. El total de alumnos escolarizados este curso es de 20.987.

En comparación con el curso pasado hay un aumento de 131 peticiones ya que de junio a diciembre de 2015 hubo 397 solicitudes fuera de plazo frente a las 528 de este año. «Sigue llegando gente, es bastante más alto que el año pasado», añadió.

La cifra de escolarizaciones fuera de plazo es muy posible que siga creciendo a lo largo de este curso. Ferrer aseguró que de momento hay plazas para atender todas las demandas de escolarización. «Creamos más grupos en septiembre a raíz de la avalancha que tuvimos y hay plazas, pero en Primaria hay ratios de algunos grupos que están entre 26 y 27 alumnos», apuntó. Ferrer atribuye este crecimiento del alumnado al «éxito turístico» de Ibiza y Formentera ya que muchas familias se desplazan a Ibiza y Formentera por temas laborales. «Todo el curso tenemos altas y bajas», añadió Ferrer.

La llegada de nuevos alumnos agrava la situación de la falta de infraestructuras de Ibiza y Formentera. En el caso del nuevo colegio de Cala de Bou, la delegada espera que «en enero se pueda hacer la cesión del terreno para firmar el convenio y empezar a hacer pronto el proyecto». De momento, la falta de plazas se ha subsanado con las cinco aulas de infantil del colegio Ses Planes. «Hay espacio para este curso y el próximo y esperemos que para el curso 2018-19 esté listo el nuevo colegio», finalizó.

LA NOTA

«Siento no poder respetar la decisión de Sant Carles»

Santa Eulària es otro de los municipios con problemas para atender toda la demanda de escolarización. De momento hay previsto ampliar Sant Carles, «pero trabajamos también para construir un nuevo colegio de Santa Eulària», apuntó Margalida Ferrer. La delegada asegura que prefiere un nuevo centro a la ampliación, «pero es más complicado la cesión de un solar en Santa Eulària; firmamos un convenio con el Ayuntamiento y tenemos que colaborar las dos instituciones».

Sin embargo, la ampliación cuenta con el rechazo de la dirección y los padres de Sant Carles. «Siento no poder respetar la decisión de la comunidad educativa, pero no podemos porque las necesidades de escolarización son urgentes y hay que dar respuesta. Si no tenemos otro terreno, tenemos que empezar por ahí», dijo.