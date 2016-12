«Los regalos que más me gusta entregar son aquellos que realmente se hacen desde el corazón»

Nuestro aspirante a Sardina Negra de esta semana es el primero de toda la historia de esta sección que repite. Y lo hace porque, sin faltar al respeto al resto, él es probablemente el más importante que ha pasado por aquí.Se trata ni más ni menos que de Papa Noel, el ser mágico que cada 24 de diciembre recorre las casas de todo el mundo repartiendo regalos a niños y adultos.

En esta ocasión, debido a las lluvias que han asolado las Pitiusas no pudo desplazarse con su espectacular trineo a su doble cita con el PERIODICO de IBIZA Y FORMENTERA y con la TEF, pero aún así, volvió a acudir puntualísimo aprovechando su magia para aparecer por sorpresa junto al precioso árbol de Navidad de la entrada del edificio del Grupo Prensa Pitiusa. Y así, hemos podido conseguir este número especial que se podrá ver hoy sábado 24 de diciembre .

A lo largo de toda una mañana Papá Noel volvió a mostrarse cercano, bromista, amable, e incluso, si me apuran, algo más delgado que la última vez que estuvo con nosotros.Y es que vestido con su traje tradicional rojo y blanco y con su enorme barba blanca a la moda Hipster, nos volvió a abrir su corazón, nos explicó como es su casa en elCirculo Polar Ártico, nos habló de Mama Noel y nos dio decenas de consejos para adultos y niños. Y después, tras algo más de una hora, se despidió de todos con la misma sonrisa con la que llegó y volvió a marcharse por donde había venido para seguir con su trabajo... que aún le espera una larga noche por delante.

—Muchísimas gracias Papa Noel por volver con nosotros porque se que en estas fechas está usted muy atareado.Le debemos una...

—(Oh oh oh).De nada Manu. Lo hago encantando porque me encantan los niños y adultos de Ibiza y Formentera.Además, es un privilegio estar en esta entrevista y este programa que veo junto a Mama Noel y a los elfos siempre que podemos.Me gustó muchísimo ver a la directora de la TEF,Sonia Escribano, cantando heavy.Jamás me lo hubiera imaginado.Eres bastante diablillo (oh oh oh).

—Veo que tiene el zurrón lleno de cartas de niños de Ibiza y Formentera... ¿Qué tal se portan?

—Es verdad. Tengo muchísimas, como esta que tengo de Ana.Me encanta leerlas detenidamente y ver que les podemos traer. Y los niños de Ibiza y Formentera, por lo general, son muy buenos.

—Ya se que se lo han preguntado muchas veces pero... ¿cómo hace para llegar a todos los sitios en una noche?

—(Oh oh oh).Es verdad, me lo preguntan muchísimas veces. Pues porque el Universo es sólo uno y si sabes donde están las puertas adecuadas puedes viajar rápidamente a donde sea. Además yo soy un ser mágico y eso también ayuda.

—Entonces hay que creer en la magia...

—Por supuesto Manu.La magia existe y sólo si se busca y se cree en ella se hace realidad.

—Pero hay muchos tipos. ¿Cuál es la suya?

—No es la de hacer aparecer o desaparecer cosas o jugar con cartas.Mi magia es otra mucho más verdadera, es la que está en las pequeñas cosas y en las bonitas. Por ejemplo, yo defiendo la del beso de mama, la de la sopa que te cocina con todo su cariño la abuela, o la de el reconocimiento del maestro cuando haces algo bien.

—¿Y cómo entrena para colarse por las chimeneas?

—(Oh oh oh). Es un secreto. No, en serio, cuando accedí al cargo me dieron el don de poderme colar por donde quiera.Y en ocasiones, cuando la chimenea es estrecha viene muy bien.

—¿Cada vez se piden más regalos?

—Hay de todo. Pero yo siempre digo a los niños y a los padres que lo importante no es tener muchos regalos sino tener uno o dos muy bien seleccionados y pensar en aquellos que desgraciadamente no tienen nuestras posibilidades. Niños, tenéis que ser conscientes que vivís en la parte buena del mundo y que en otros lugares, desgraciadamente el regalo que llevo es un trozo de pan o un balón de trapo.

—¿Y como podríamos hacer para que todo el mundo tuviera su regalo?

—Pues mira Manu eso depende de todos.A lo mejor si pidiéramos menos para nosotros y destináramos algo para los que no tienen sería mejor. Sin embargo, dentro de nosotros hay una semillita que a veces crece y que hay que intentar erradicar. Se llama egoísmo, y cuando conseguimos sacarla vivimos mejor.Por eso, creo que en este sentido la responsabilidad es de todos porque es de las pocas cosas que yo, aunque sea mágico, no pudo arreglar.

—Ese es un magnífico mensaje....

—Lo importante es que cale. Además me gustaría que fueran más respetuosos con lo que se les regala, y que no sólo lo usen en vacaciones y luego lo dejen abandonado.Eso es algo que molesta mucho a mis elfos, que están todo el año trabajando y luego cuando lo ven no paran de tirarse de las orejas. Y claro, así las tienen tan grandes.

—¿Cuál es el regalo que más le gusta dar a Papa Noel?

—La salud.Aunque desgraciadamente no está en mi mano, sino en la de los médicos, cirujanos o todos los que trabajan por ayudar. Lo que sí está en nuestra mano es cuidarnos lo más posible para que en la medida de lo posible ellos no tengan que trabajar tanto. Eso, aunque suene raro, sería una buena señal.

—¿Y algo material?

—Pues aquellos regalos que se piden desde el corazón. Y eso los diferencias rápidamente. Por ejemplo, el otro día una niña me dio su carta y cuando la leí ví que había pedido un juguete para su hermano.Esos son los que me encantan.

—¿Se acuerda del primer regalo que dio? ¿Estaba nervioso en su primer día?

—(Oh oh oh).Pues sí.Estaba tan nervioso que tenía a los elfos locos y Mama Noel me dio una taza de chocolate con una ramita de canela como a mi me gusta para que me calmara.Y el primer regalo fue un caballito de madera que había tallado un carpintero que aún trabaja con nosotros. Fue increíble ver las lágrimas del niño cuando lo abrió.Fue entonces cuando comprendí la importancia del trabajo que se me había encomendado.

—Hoy en día, ¿los niños le mandan cartas por mail o teléfono móvil?

—(Oh oh oh). Cada vez más, pero Manu yo soy muy viejuno y esto de las nuevas tecnologías no se me dan muy bien así que prefiero que me sigan llegando escritas como siempre. Por eso insisto a los niños que se sienten con sus padres, en una mesa, cojan un lápiz para poderlo borrar si se equivocan y dediquen tiempo para pedir sus deseos escribiendo a mano.Eso lo agradezco tanto como que me dejen unas galletitas y leche para mis renos.

—Con tanto trabajo y tanto viaje, Mama Noel será muy paciente ¿no?

—Por supuesto.Es una santa porque me aguanta todo el año y sin ella no sería nada.Realmente, es la que lleva la contabilidad, las cifras, los datos y las cartas porque yo soy bastante desastre para esas cosas.Es, si lo podemos decir, mi directora o mi jefa de personal.Además la quiero muchísimo porque es fantástica aunque siempre esté en un segundo plano.

—¿Y la barba? ¿Quién se la arregla?

—(Oh oh oh). Ella también. Mama Noel también se preocupa de mi estilo y de que no vaya hecho un desastre, Y luego yo, como contraprestación, la hago mimitos y la cuido porque en este mundo, seas quien seas, los hombres y las mujeres somos iguales.

—También me han pedido que le pregunte como es su casa...

—Es muy parecida a la de cualquiera aunque con paredes más anchas porque en el Círculo Polar hace mucho frío.Eso sí, tenemos muchas habitaciones porque somos una familia muy grande con tanto elfo por medio siempre trabajando.

—¿Y cómo no se lía con los Reyes Magos?

—(Oh oh oh). Que manía (Oh oh oh). Muchos cree que nos llevamos mal pero es lo contrario. Quedamos a menudo para cuadrar los regalos y que no se repita ninguno y nos lo pasamos genial porque son muy buena gente. Melchor es más dinámico, no para, Gaspar se parece mucho a mí y en ocasiones cuando estamos vestidos de calle, fuera de la temporada, al vernos con la barba blanca, nos han confundido y se han pensado que somos gemelos, y por último Baltasar es el más cachondo de todos. Es recordarle y no parar de reír.

PEQUEÑA BIOGRAFÍA

Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, Viejito (o Viejo) pascuero son algunos nombres con los cuales se conoce universalmente a este personaje legendario que según la cultura occidental trae regalos a los niños la noche del 24 al 25 de diciembre.

Es un personaje que formaba parte del antiguo mito solar del solsticio de invierno al que el cristianismo fusionó con la figura del obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV en Anatolia, en los valles de Licia (en la actual Turquía).

Era una de las personas más veneradas por los cristianos de la Edad Media, del que aún hoy se conservan sus reliquias en la basílica de San Nicolás de Bari, Italia.

Según la tradición actualmente vive en el Círculo Polar Ártico, con Mamá Noel, sus elfos y sus renos, al frente de los cuales está el simpático Rudolf.

EL TEST

Un libro

Cuento de Navidad de Charles Dickens

Una película

Charlie y la fabrica de chocolate

Una serie de televisión

Expediente X y Perdidos

Un grupo o un cantante

Michael Bublé porque ha hecho mucho por el espíritu navideño con sus villancicos

Un color

Rojo

Un plato de cocina

El cocido finlandés de Mama Noel

Un deporte

Todos, sobre todo los de naturaleza y los de equipo

Un viaje que nunca olvidará

Todas las Nochebuenas

Un lugar de la isla donde se perdería

Aiguas Blancas y Dalt Vila

Una manía

Poner a los renos siempre en el mismo orden

Un defecto

No tengo criterio y al final siempre todos los niños son buenos

Una virtud

La generosidad

Un sueño por cumplir

Ningún niño se quedase sin algo que comer y que no haya guerras

Alguien a quien admire

A toda la gente que nunca deja de creer en la magia de las cosas

