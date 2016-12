Vila invertirá 3,5 millones de euros en 2017 en un plan destinado a niños y adolescentes

El pleno del Ayuntamiento de Eivissa aprobó ayer por unanimidad el Pla de la Infància i l’Adolescència, una ‘hoja de ruta’ hasta el año 2020 que pretende señalar las políticas municipales que deben seguirse en los próximos años para mejorar la calidad de los menores de edad que residen en el municipio y que, en 2017, prevé unas inversiones de 3 millones y medio de euros.

Una vez aprobado, el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, presentó el plan en rueda de prensa acompañado de la concejala de Educació, Mariví Mengual y el coordinador de este área, Iván Castro, quien destacó las deficiencias detectadas en el municipio, especialmente la irregular distribución de equipamiento educativo por barrios. Puso como ejemplo la zona antigua, donde solo el colegio de la Consolación escolariza a la población infantil y, mientras en Can Misses y Can Cantó hay cuatro centros y una escoleta, en otras partes de la ciudad como Platja d’en Bossa no hay ninguno.

Esta circunstancia condiciona también la movilidad en el municipio, ya que obliga necesariamente a utilizar el vehículo para llevar a los niños al colegio. «Cuando proyectemos nuevos centros educativos tendremos que hacerlo por cuestiones de población y no por el espacio libre que haya», apuntó Ruiz.

Otro de los problemas detectados es la falta de zonas de esparcimiento infantil: un total de 26 para 46 barrios, una desigual proporción que hace que la densidad sea de 200 niños por parque infantil y en algunos barrios esta cifra se dispare hasta los 400.

Cuatro lineas de actuación

El Pla de la Infància y l’Adolescència contempla cuatro grandes lineas de actuación, entre las que destaca la destinada a la prevención sobre drogas, violencia de género o educación ambiental, para la que se aportará en 2017 alrededor de un millón de euros.



Según destacaron, uno de los objetivos del plan es hacer políticas «transversales» entre todas las concejalías, aunque el punto más importante es, a pesar de su dificultad, adaptar el desarrollo urbanístico del municipio a las necesidades de la infancia. La concejalía de Territorio, según destacó el alcalde, «liderará mucha de las acciones en este sentido» y el próximo año llevará a cabo un proyecto de remodelación y construcción de diferentes parques infantiles, el más grande los cuales se hará en el barrio de Can Misses.

Respecto a los espacios culturales del municipio, la zona del paseo marítimo y los barrios de Illa Plana y Talamanca no tienen ninguno, lo mismo que sucede con los equipamientos deportivos, ya que del total de 36, la mayoría están concentrados en el centro y Platja d’en Bossa.

En la elaboración de este plan han colaborado unos 40 técnicos y han recogido las opiniones de niños y adolescentes del municipio.

LA NOTA

El 20% de los ‘vileros’ son menores

Eivissa es un municipio joven que cuenta con 8.356 residentes menores de 18 años, lo que representa cerca del 20 por ciento del total de la población. En términos técnicos, la población es de ‘estilo rombo,’ con una base importante de adolescentes y de trabajadores de entre 30 y 40 años y un sector de población que disminuye a partir de los 60 años, fruto de la economía basada en el turismo.