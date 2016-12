Papá Noel hace un hueco en su apretada agenda para visitar Las Dalias

El mágico Papa Noel hizo ayer un hueco en su apretada agenda y tras visitar varios de los colegios de Ibiza y Formentera pasó un tiempo con los niños que acudieron hasta el popular Mercadillo de Navidad de Las Dalias a partir de las 19.00 horas.

No en vano, Papa Noel no podía dejar de asistir a una de las citas que se ha convertido en clásica durante estas navidades. No en vano su visita al popular mercadillo de la carretera de Sant Carles es una de las actividades que tienen marcada en el calendario con un círculo rojo tanto mayores como pequeños de todas partes de la isla. Y una vez más, al igual que hace con todas sus apariciones, el cariñoso y divertido hombre, con su tradicional atuendo rojo y blanco, se volcó con todos los presentes.

Papa Noel derrochó paciencia, amabilidad y fue recibiendo uno tras otro a los niños de todas las edades que acudían hasta él para estrecharle la mano, abrazarle, besarle, subirse en sus rodillas para que sus progenitores les hicieran una foto, o simplemente entregarle una carta escrita de su puño y letra con sus deseos para la cercana Nochebuena. Además, y a modo de anticipo hubo muchos niños que consiguieron su regalo aunque lo bueno sería que no lo abrieran hasta el día 25 de diciembre por la mañana.

La llegada de Papa Noel al Mercadillo de Navidad de Las Dalias es uno de los eventos más destacados de este popular mercadillo, el más antiguo de la isla y referencia durante estas fechas. Sin embargo, las actividades continúan sin parar y los puestos donde poder encontrar regalos originales y exclusivos para todas las edades, adornos únicos para decorar la casa, el árbol o la mesa, juguetes originales, candelabros de todos los tipos, bisutería, joyas, bolsos, antigüedades o artesanía permanecerán abiertos hasta el próximo 5 de enero. Sólo cerrará el día 25 de diciembre y el 1 de enero. Su horario será de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, los sábados de 10.00 a 21.00 horas, y los domingos de 15.00 a 21.00 horas.