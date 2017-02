Lavado de cara en la estación marítima de Formentera a petición de las navieras

Autoritat Portuària de Balears (APB) empezó ayer las esperadas obras de reforma del interior del edificio de la estación marítima de Formentera. El proyecto, que responde a la demanda de las diferentes navieras de cara a poder ofrecer mejor servicio a sus usuarios, consistirá en una remodelación de la zona dedicada a las taquillas y los aseos, unos baños que eran desmontados este lunes sin que previamente se hubieran instalado servicios provisionales para aquellos que hacen uso de la estación. «Lo normal habría sido que hubieran puesto unos lavabos prefabricados antes de empezar cualquier reforma, porque dejan a la gente sin ningún sitio para ir a hacer sus necesidades», explicó un trabajador que hace uso habitualmente de la estación marítima. Su extrañeza es compartida por otros usuarios de la estación como Esteban «no es normal que los hayan quitado sin poner otros. Los utilizamos todos tanto para hacer nuestras necesidades como para lavarnos las manos, la cara… no me parece justo». Otros como Josep se resignan a esperar a los baños de las barcas mientras esperan «que pongan unos de portátiles lo antes posible».

Entretanto se subsana esta carencia, la reforma seguirá adelante durante los próximos cuatro meses y consistirá en el cambio en la distribución de algunas salas, mejorando las actuales instalaciones para que el puerto pueda ofrecer un servicio de mayor calidad a sus usuarios y dotando al edificio de un mayor espacio para las compañías de transportes. También se sustituirán solados y falsos techos, ampliándose así la zona de taquillas de la planta baja. Las obras, que se han adjudicado a la empresa Ferrovial por un valor de 77.033 euros y darán trabajo directo a seis personas, no supondrán ninguna variación de la superficie construida, ni de ocupación, ya que el edificio presenta un buen estado general de conservación, según informó APB. Aunque las actuaciones se acabarán iniciada ya la temporada turística, se espera que no entorpezcan el funcionamiento de la estación, donde se instalaran taquillas en módulos prefabricados mientras se acomete la reforma de las actuales.