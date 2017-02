La seguridad en el vial de servicio de Sant Jordi debería ser mayor desde hace años

Son muchos los vecinos y trabajadores de la zona del vial de servicio que une Sant Jordi con el aeropuerto que se quejan desde hace tiempo al Ayuntamiento de Sant Josep de que es una zona por la que se circula como si fuera una carretera más. A raíz del atropello mortal de la semana pasada, Govern y concesionaria mejorarán la seguridad, algo que se debería haber hecho hace muchos años.

Incertidumbre por cómo puede afectar la huelga de estibadores en las Pitiusas

Las patronales empresariales han mostrado su preocupación por cómo puede afectar la huelga de los estibadores a las Balears. En Ibiza y Formentera, los profesionales de la estiba aseguran que las consecuencias no serán notables. Sin embargo, si en puertos como el de Barcelona o Valencia no se embarcan mercancías éstas no llegarán a los puertos pitiusos, por lo que podría haber escasez de productos.

Un fin de semana clave para Podemos en Balears e Ibiza

Los principales dirigentes de Podemos en Balears e Ibiza han reiterado que el resultado del congreso de Podemos no determinará el futuro de la formación en las islas. Sin embargo, en el caso de Ibiza, ya están muy marcadas las diferencias entre errejonistas, pablistas y anticapitalistas, por lo que previsiblemente el resultado sí que influya en el devenir de la formación morada aunque se empeñen en negarlo.