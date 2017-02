Ahora resulta que no es competencia del Consell

Si el Consell no tiene competencias en Vivienda, que no tiene, ¿a qué se debe que haya una vicepresidenta con estas competencias? Si el Consell no puede hacer nada para resolver el problema, ¿a qué viene hacer jornadas y debates cuando no puede tomar ni una sola decisión efectiva? Quizás, como dice Sánchez Tirado, la intención es hacer política de gestos.

El problema es la idoneidad para ocupar un puesto político

Sigue el culebrón de Balti Picornell. Ha logrado al final los votos de Més per Menorca, que no veían claro su nombramiento. Estudiaban abstenerse. El debate se ha centrado, por culpa de su líder, Alberto Jarabo, en que es carpintero metálico. No es así. Para ser presidente del Parlament hay que tener, al menos, una cierta experiencia política. Y Picornell aún está muy verde.

Mucha información y confusión con la ‘Xylella’’

Algunos científicos norteamericanos dicen que hay que aprender a convivir con la ‘Xylella Fastidiosa’, que en Estados Unidos fue descubierta hace 60 años. Aquí, en cambio, parece que ha primado el exceso de nervios. Se comenzó diciendo que había que matar miles de árboles y ahora Bruselas se toma hasta junio para decidir qué medidas tomar. ¿O quizás se ha creado una crisis sin necesidad?