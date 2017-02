Els eivissencs som ara ciutadans de segona?

Al juliol de 2011,en arribar al Govern, vàrem trobar les infraestructures educatives de la nostra illa en una situació dramàtica, patètica. Al municipi d’Eivissa el nou CEIP Sa Bodega estava aturat i sense cap solució a la vista i els nens i nenes anaven a una escola obsoleta, també hi havia molts d’al·lots a barracons ja que els anteriors gestors havien creat una escola però no havien previst ni el terreny ni el projecte a executar; al municipi de Sant Antoni també havia boixos, tant d’Ed. Primària com d’Ed. Secundària a barracons i a Santa Eulària les famílies al carrer per demanar un altre institut i l’ampliació del CEIP Santa Gertrudis. A més de totes les necessitats per falta d’inversions en manteniment als centres escolars.

Després de treballar de valent i d’aconseguir tenir un pes polític important al Govern de la nostra comunitat, malgrat la dramàtica situació econòmica trobada, la resposta que vàrem ser capaços de donar a la situació descrita anteriorment va ser que a la legislatura 2011-2015 vàrem construir a Vila el nou CEIP Sa Bodega i el CEIP Sa Joveria i al municipi de Sant Antoni una escola d’Ed. Infanti i Primària i l’IES Sa Serra, tot gràcies íntegrament a les arques del Govern. Com les inversions eren molt importants i encara no es cobrien totes les necessitats a Santa Eulària es va ampliar el CEIP Santa Gertrudis i es va construir l’IES Quartó del Rei gràcies a que l’ajuntament per donar una resposta immediata a les necessitats dels seus ciutadans va apostar per a la qualitat de l’educació al seu municipi i va avançar els sous de les inversions.

Per tant ara, desprès de consultar El Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 presentat recentment per l’Executiu autònom, sí han llegit bé 2016-2023, i comprovar les previsions que hi ha per Eivissa, fa dies que em faig moltes preguntes:

Per què els ciutadans d’Eivissa amb els seus impostos directes als seus respectius ajuntaments han de sufragar durant aquesta legislatura totes les noves infraestructures educatives a les que tenen dret? Perquè no les sufraga el Govern com fa a la resta de les illes de la nostra comunitat?

Per què segueix tancada Can Nebot? A Mallorca i a Menorca el Govern sí gestiona escoletes, per què aquí no?

Com que sí hi ha sous per una facultat de Medicina a Mallorca i no hi ha sous per a augmentar l’oferta del primer cicle d’Ed. Infantil ni per a escoles a la nostra illa?

Per què ha de ser el Consell d’Eivissa el que ha de fer les inversions per a aconseguir una ubicació digna per a l’EOI i per a afavorir la creació de l’Escola d’Hosteleria?

Com que l’Ajuntament de Vila no exigeix el tan necessari nou Institut?

Perquè l’Ajuntament de Sant Josep no ha posat ja a l’abast del la Conselleria el terreny de la nova escola, creada sí, però sense terreny. Per què no li exigeix a la Conselleria el projecte d’execució?

Per què no reclamen una ubicació digna per a l’Escola d’Art?

Per tot això ... Els eivissencs som ara ciutadans de segona a la nostra comunitat?