Exageraciones de Més con el tema de las carreteras de Ibiza

Ya sabemos que en política vale todo, pero muchos esperaban ayer el escándalo anunciado por Més sobre la corrupción de las carreteras de Ibiza, que supuestamente salpicaba a Bauzá. Habrán decidido aplazar el escándalo para otro día porque lo que anunciaron el martes fue un informe vinculado con un constructor que éste negó. Mucho ruido y pocas nueces.

Hagan algo con los residuos sólidos porque el tiempo se acaba

Hace tiempo que sabíamos que a Miquel Vericad, conseller de Medi Ambient, le venía muy grande el cargo. No hace falta recordar la crisis de las cabras, pero a Vericad, que supuestamente debería intentar hacer a su gusto un nuevo plan de residuos, de momento se limita a gestionar la política de residuos del PP con un informe del Consultiu que no tiene desperdicio. Y el tiempo se acaba.

Cuando los que acusan de manipular son los que manipulan

El gran titular de la comparecencia de Jaume Carbonero en la comisión de las carreteras de Ibiza es que la Fiscalía le pidió que no llevase el tema a los tribunales. Sin embargo, lo que no destacan los siempre estrictos e imparciales líderes de la izquierda es algo que también dijo Carbonero. La Fiscalía le advirtió que el asunto no tenía recorrido penal. O sea, un delito administrativo. A eso se le llama manipular.