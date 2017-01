Obras ya presupuestadas por el Govern a cuenta de la ecotasa

Este periódico informaba ayer que muchas de las obras que serán financiadas con el dinero de la ecotasa ya figuraban en los presupuestos de 2017. O sea, que estaban previstas antes de que se reuniese la comisión del reparto o, por el contrario, se presupuestaron sin tener asegurada la financiación. Sea como sea, la tomadura de pelo es total y absoluta.

Camargo tampoco parece el mejor perfil para el Parlament

Los partidos del Pacte proponen que Laura Camargo sea la futura presidenta del Parlament. No parece la persona más idónea para ocupar un cargo institucional. Tampoco Baltasar Picornell es el perfil idóneo, Maicas está investigada y todos los demás no parecen querer. Ante esta tesitura, Podemos debería plantearse ceder la presidencia de la Cámara a sus socios. Y no demorar el relevo.

Apenas 267 votos para el cambio de Vara de Rey

Es conveniente hacer una revisión periódica de la votación del cambio de Vara de Rey por s’Alamera. Ayer por la tarde habían votado exactamente 267 personas. Si tenemos en cuenta que en Vila viven y están empadronadas unas 50.000 personas, no hace falta decir que la consulta está pasando desapercibida entre los ciudadanos. No parece que el tema interese demasiado para querer votar.