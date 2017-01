No parece buena idea que Silvia Tur sea presidenta del Parlament

La política balear ha entrado en una espiral de esquizofrenia difícil de analizar, pero no parece ni adecuado ni recomendable que Silvia Tur, diputada por Formentera, sea incluso propuesta para presidir el Parlament. No es que no tenga condiciones. El problema de Tur que muchos olvidan es que será juzgada por el asunto de Punta Prima. No es un tema menor.

La necesidad de recuperar la dignidad del Parlament

La destitución de la presidenta del Parlament debe servir para recuperar la dignidad de la Cámara balear. Han sido muchas semanas de incertidumbre, que han dañado la imagen del Parlament. Los partidos que tienen mayoría deben ser capaces de elegir a una persona digna para el cargo, no al primero que propongan. El Parlament no puede permitirse más espectáculos.

Muy pocos han quedado satisfechos con el reparto de la ecotasa

Seguramente el alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, ha mostrado su indignación sobre el reparto de la ecotasa que muchos altos cargos de izquierdas no han podido manifestar en público. Que con el dinero de la ecotasa se financie el anillo de las desaladoras, como dice Marí, suena a tomadura de pelo. Sobre todo porque dicha obra fue anunciada a bombo y platillo por el Govern de izquierdas en mayo.