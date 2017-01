Critican a Santi Marí por votar ‘no’ a algo donde ni siquiera estuvo

La Federación Socialista hizo bien en quitar el tuit en el que atacaba a Santi Marí por votar no a las prospecciones. Resulta que el senador del PP no estuvo en la comisión que votó este asunto por lo que, naturalmente, era imposible que votase. En IB3 radio otro periodista también preguntaba por Bauzá y su voto. Pues Bauzá tampoco votó. No estaba. Más rigor.

El problema sigue siendo encontrar una vivienda

Este periódico publicaba hace dos días que los hoteleros de las Pitiusas tienen problemas para completar sus plantillas. Parece que algunos trabajadores no pueden venir a las Islas porque, simplemente, no en- cuentran vivienda para pasar la temporada. O si la encuentran es a precios astronómicos. Y mientras los políticos siguen sin encontrar una solución. Ni están ni se les espera.

Un techo para todo el año, no solo cuando hace frío

El operativo para acoger a todas aquellas personas que duermen en la calle ha funcionado perfectamente. El frío ha obligado a las instituciones a extremar las medidas, pero encontrar un techo a las personas que pasan la noche en plena calle no debería ser al- go solo para el invierno. Las personas necesitan una cama digna todo el año, no solo cuando hace frío. Conviene adoptar medidas con urgencia.