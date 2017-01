Un anuario de la educación que no interesa a casi nadie

Ver la poca asistencia en la presentación del Anuari de la Educació presentado en la UIB el miércoles preocupa casi tanto como el estado de la educación en las Pitiusas. ¿Acaso conocer la situación de la educación apenas interesa a una veintena de personas? ¿Y los sindicatos? ¿Y los ‘camisetas verdes’? Eso por no hablar del desolador balance educativo.

Cualquier tema es susceptible de una consulta popular en Vila

El teniente de alcalde de Vila Joan Ribas decía que el bienestar de las personas no puede ser objeto de una consulta. Tiene toda la razón. Pero lo que sí podría consultarse es la ubicación de un albergue, por ejemplo, de la misma manera que se pregunta cómo destinar el dinero de los presupuestos. Se ve que solo algunos pueden determinar qué es objeto de consulta.

Las actas de los diputados no son de los partidos políticos

Ya pueden hacer todas las campañas que quieran en Twitter los dirigentes de Podemos, pero las actas de diputados son personales y no pertenecen a los partidos políticos. No es ético que Xelo Huertas y Montse Seijas se atrincheren en sus escaños, como es extraña la decisión de la dirección regional de expulsarlas, pero no las pueden sacar. Además, ¿de qué vivirían las pobres?